Pep Guardiola pravi, da je dober trener in se zna odločiti

Pep Guardiola je bil v prvi tekmi osmine finala lige prvakov proti Leipzigu znova v svojem filmu in pokazal, zakaj je tako drugačen od drugih kolegov. Za mnoge najboljši nogometni trener na svetu ni opravil niti ene menjave, čeprav je Manchester City v drugem polčasu komaj dohajal ritem nemških tekmecev.

»Lahko opravim pet menjav, toda to še ne pomeni, da jih moram. Sem zelo dober trener in se znam odločiti, kaj moram narediti,« je v ironičnem slogu odgovoril kritikom, ki so zavzeli napadalni gard, saj Katalonec, kot po pravilu, v drugem delu sezone vleče poteze, ki marsikomu niso jasne. Zaradi njegovih taktičnih preizkusov Manchester City v minulih sezonah plačuje davek v ligi prvakov. Med drugim je po prihodu s svetovnega prvenstva tako rekoč odpisal tudi svetovnega prvaka Juliana Alvareza. Čvrstega branilca so komentatorji pogrešali pri izenačujočem Leipzigovem golu Joška Gvardiola. Slavni trener je imel za slabšo predstavo v drugem polčasu zanimivo razlago. »Smo počasnejši in nimamo moštva, ki bi se lahko kosalo s tekmeci s številnimi prehodi. Boljši so od nas, hitrejši. Razen Kyla Wakerja in Erlinga Haalanda nimam igralca za takšen ritem,« je priznal Guardiola in poudaril, da tudi ni pričakoval, da bo dvoboja konec po 90 minutah. »V Manchestru moramo biti bolj odprti. To se bo zgodilo,« je napovedal za povratno bitko.