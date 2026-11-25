Pep Guardiola je s svojimi zadnjimi izjavami o trenerski prihodnosti znova sprožil ugibanja o vrnitvi ob nogometno igrišče. Petinpetdesetletni katalonski strokovnjak je v pogovoru z nekdanjim brazilskim zvezdnikom Romáriom priznal, da si ob vrnitvi na trenersko klop želi drugačnega izziva kot v klubskem nogometu. »Reprezentanca,« je bil jasen glede svojega naslednjega koraka.

Njegove besede so takoj pritegnile veliko pozornosti v Združenih državah Amerike, kjer tamkajšnja nogometna zveza po odhodu Mauricia Pochettina k Manchester Unitedu išče novega selektorja. Guardiola se je v medijih znašel med glavnimi imeni za izpraznjeno mesto, vendar njegove izjave še ne pomenijo potrditve pogajanj ali prevzema ameriške izbrane vrste.

Italijo je zavrnil, ker je potreboval počitek

Kot navaja britanski The Guardian , Guardiola še ne ve, kdaj se bo vrnil v trenerske vode. Po desetletju na čelu Manchester Cityja se je odločil za premor in umik od vsakodnevnega klubskega ritma.

V pogovoru je razkril tudi, zakaj je nedavno zavrnil ponudbo za vodenje italijanske reprezentance. Potrdil je, da se je pogovarjal z vodstvom italijanske zveze, povabilo pa je označil za eno od največjih časti v karieri. Kljub temu je ocenil, da trenutek ni pravi, saj potrebuje čas zase. »Če bi se to zgodilo leto ali dve prej, bi ponudbo verjetno sprejel,« je pojasnil in dodal, da se mu z vrnitvijo ne mudi.

Američani upajo na preobrat

Ameriška nogometna zveza je po poročanju revije Sports Illustrated že poizvedovala o Guardiolovi razpoložljivosti, a je dobila odgovor, da Španec za zdaj ne namerava prekiniti svojega premora.

Da bi bil Guardiola prava izbira za ZDA, je pred odhodom v Anglijo menil tudi Pochettino. Argentinec je na vprašanje, kaj bi svetoval španskemu kolegu ob morebitni ponudbi iz ZDA, odgovoril, naj jo brez oklevanja sprejme. Pochettino je prepričan, da so ZDA v dobrem položaju za gradnjo tekmovalnega projekta in da imajo igralce, ki se lahko prilagodijo Guardiolovi nogometni filozofiji.

Guardiola kljub temu vztraja, da datuma vrnitve še nima: »Ne vem, kako dolgo bom odsoten. Trenutno se počutim zelo dobro,« je še povedal najbolj želeni trener.