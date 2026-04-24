Nogomet

Pep Guardiola, rešitelj Azzurrov

Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Leonardo Bonucci je bil jasen: »Če si želimo novega začetka, moramo začeti pri Pepu,« je izzval javnost.
Pep Guardiola (desno) je najdražji trener na svetu, a Italijani upajo, da imajo formulo, ki je nekoč prepričala tudi Antonia Conteja. FOTO: Oli Scarff/AFP
G. N.
24. 4. 2026 | 13:02
Zamisel o prihodu Pepa Guardiole na klop italijanske nogometne reprezentance je vznemirila Italijo. Projekt je denarno neizvedljiv, toda izvirni Italijani že poznajo formulo. Guardiola kot odrešenik italijanskega reprezentančnega nogometa ni zamisel iz trte izvita. Olje na ogenj je prilil tudi nekdanji reprezentant in zdaj trener pri italijanski nogometni zvezi Leonardo Bonucci: »Če si resnično želimo novega začetka, moramo začeti pri Pepu. To bi pomenilo dokončen rez z vsem, kar je bilo v preteklosti. Vem, da je težko, a sanje so trenutno brezplačne,« je razmišljal in izzval javnost.

Najvišja ovira je Katalončeva astronomska plača. Zgodovina pozna rešitev, ki je Italijo že popeljale iz krize. Po polomu na svetovnem prvenstvu leta 2014 je Nogometna zveza Italije (FIGC) privabila Antonia Conteja s pomočjo domiselnega finančnega manevra. Takrat je opremljevalec Puma kril približno polovico njegove plače, ki je znašala 4,1 milijona evrov.

Puma je tudi zdaj blagovna znamka, ki tesno sodeluje z Guardiolo. Katalonec ni le njihov obraz, temveč nekakšen globalni ambasador, ki sodeluje pri razvoju produktov. Če bi obstajala obojestranska volja za dolgoročen projekt – ki bi vključeval tudi koordinacijo mladinskih selekcij in vzpostavitev novega igralnega modela –, bi se računica s podporo sponzorjev morda lahko izšla.

Za Guardiolo, ki sicer ne potrebuje dodatnega kopičenja premoženja, a zaradi svojega statusa ne more pristati na zneske pod določeno mejo, bi bila plača v okvirih njegovih predhodnikov, kot sta bila Conte in Roperto Mancini, prenizka. Toda Italijani upajo, Guardiola še ni razkril svojo prihodnost po izteku pogodbe z Manchester Cityjem.

Pomisleke o plačilnem limitu sprožajo primeri v drugih velikih reprezentancah, ki razkrivajo neskladja v selektorskih zaslužkih. Medtem ko Thomas Tuchel (Anglija), Julian Nagelsmann (Nemčija) in Didier Deschamps (Francija) prejemajo visoke zneske, sta najuspešnejša selektorja zadnjih let presenetljivo »skromna«. Argentinec Lionel Scaloni, svetovni prvak, zasluži dva milijona evrov, španski evropski prvak Luis de la Fuente pa le 1,2 milijona evrov.

Utopično zamisel, ki bi lahko bila realna, ima nekaj »mesa«. »Zakaj pa ne?« je Guardiola že oktobra leta 2018 odgovoril na vprašanje, ali bi nekoč vodil Italijo. Naša zahodna soseda je močno v njegovem srcu, saj je 55-letni trener igralsko kariero v Evropi sklenil na Apeninih pri Bresciii, kamor se rad vrača. Ni nepomembno, da je Gurdiola tudi velik gurman in oboževalec italijanske kuhinje.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Nogometna reprezentanca

Tudi Cesar bi bil kot Guardiola, Vipotnik ne zapira vrat premier lige

Na Brdu pri Kranju sproščeno vstopajo v zaključne priprave za tekmo z Madžarsko. Žan Vipotnik želi angleško formo unovčiti tudi v reprezentanci.
Nejc Grilc 25. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Čudežen fant

Srečko Katanec in Pep Guardiola enotna: Uzbekistanec je biser

Nekdanji slovenski selektor je odkril Abdukodirja Husanova, ki je v tej sezoni postal eden od najmočnejših mladih adutov angleškega prvaka Manchester City.
18. 3. 2025 | 20:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Brane Oblak

Slovenec se še skregati ne zna, južnjak te pa pošlje v p. m. in gotovo

Brane Oblak je v nogometu dosegel stvari, o katerih lahko zdajšnji rod samo sanja. In upa, da se mu ta ponedeljek uspe uvrstiti na EP v Nemčiji.
Grega Kališnik 19. 11. 2023 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Izbor trenerja leta

Kdo se bo veselil: Lionel Scaloni, Carlo Ancelotti ali Pep Guardiola?

Argentinec, Italijan in Španec so kandidati za nagrado The Best med trenerji, ki jo podeljuje Mednarodna nogometna zveza.
9. 2. 2023 | 18:58
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
22. 4. 2026 | 17:04
Preberite več
Premium
Nedelo
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Razredni sovražnik Stevo

Stevanović je moderni ekvivalent in parodija lumpenproletarca. Njegova »moč ljudem« namesto o delavcu govori o podjetiziranem in prekariziranem posamezniku.
Mojca Pišek 23. 4. 2026 | 18:13
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Ekskluzivno

Komisija odlaša s prepovedjo, ljudje umirajo: osem odstotkov smrti

Ekskluzivno: Zaradi zavlačevanja Evropske komisije 100.000 ton najnevarnejših snovi konča v okolju. Dosjeji za dve tretjini od 22 kemikalij so bili zamrznjeni.
Maja Prijatelj Videmšek 24. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
21. 4. 2026 | 09:21
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Petra Veber

Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilnost

Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Telekomunikacije

Več prenosa podatkov in poslanih sporočil

Lani je bilo iz slovenskih mobilnih omrežij zaznanih več kot 465 milijonov odhodnih telefonskih klicev.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Prostovoljci

Brez prostovoljstva ne bi bilo medalj niti tekem

Zagnani posamezniki gradijo športna društva in prvi sprejmejo mlade talente.
Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Pep GuardiolaManchester CityItalijanska nogometna reprezentanca

VEČ NOVIC
Magazin  |  Svet so ljudje
Slovo

Umrl je Albin Pibernik, pilot in eden najmlajših partizanov

Pri enajstih letih je postal sirota. Bil je priča številnim zgodovinskim dogodkom. Prvi let z letalom je opravil pri 16 letih.
24. 4. 2026 | 15:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odpoklic izdelka

Nov odpoklic izdelka, v čevapčičih odkrili žveplov dioksid

Uprava za varno hrano je pred prazniki odpoklicala tudi krekerje.
24. 4. 2026 | 15:23
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Pokal EHF

Spektakel v Zlatorogu zagotovljen, šlo bo za finale

Celje Pivovarna Laško jutri v polfinalu pokala EHF z močnim Ohridom. Spopad mladosti in izkušenj tudi v znamenju Edija Kokšarova.
Peter Zalokar 24. 4. 2026 | 14:23
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
Sezona se bliža

Cene kampov: kje so najvišje in kje je kampiranje ugodno

Prenočitev za dve osebi s parcelo, prikolico, elektriko in lokalnim davkom po podatkih na portalu Camping.info stane od 14,38 in 41,26 evra.
24. 4. 2026 | 14:10
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Milijardni posel? Porsche prodaja delež v podjetju Bugatti Rimac

Mate Rimac bo imel nove partnerje – skupino različnih vlagateljev. Skupina Volkswagen po treh desetletjih poslavlja od svojega kronskega dragulja.
Gašper Boncelj 24. 4. 2026 | 13:04
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Pokal EHF

Spektakel v Zlatorogu zagotovljen, šlo bo za finale

Celje Pivovarna Laško jutri v polfinalu pokala EHF z močnim Ohridom. Spopad mladosti in izkušenj tudi v znamenju Edija Kokšarova.
Peter Zalokar 24. 4. 2026 | 14:23
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
Sezona se bliža

Cene kampov: kje so najvišje in kje je kampiranje ugodno

Prenočitev za dve osebi s parcelo, prikolico, elektriko in lokalnim davkom po podatkih na portalu Camping.info stane od 14,38 in 41,26 evra.
24. 4. 2026 | 14:10
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Milijardni posel? Porsche prodaja delež v podjetju Bugatti Rimac

Mate Rimac bo imel nove partnerje – skupino različnih vlagateljev. Skupina Volkswagen po treh desetletjih poslavlja od svojega kronskega dragulja.
Gašper Boncelj 24. 4. 2026 | 13:04
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Se bodo cene znižale?

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več

