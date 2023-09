Pep Guardiola uspešno prestal operacijo

Trener angleškega nogometnega premierligaša Manchester Cityja Pep Guardiola se je po okrevanju po nedavni operaciji hrbta vrnil v klub. Katalonec (52) je bil po operaciji, to je opravil doma v Španiji, odsoten tri tedne in se je znova vrnil na trenersko klop Cityja. V odsotnosti Guardiole so aktualni prvaki lige prvakov, angleške premier lige in pokala FA premagali Sheffield United in Fulham ter ohranili svoj 100-odstotni začetek v premier ligi.

V tem času je Guardiolo nadomeščal njegov pomočnik Juan Manuel Lillo. Cityjeva ekipa se je po reprezentančnem premoru znova zbrala v sredo. Devetkratni prvaki premier league bodo v soboto igrali pri West Hamu, v skupinskem delu lige prvakov pa bodo prihodnji torek igrali doma proti beograjski Crveni zvezdi.