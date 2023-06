Pep Guardiola zmaguje, ker ima tudi odlične igralce

Pep Guardiola je spisal zgodovino. Katalonec na trenerskem stolčku Manchester Cityja je še tretjič osvojil ligo prvakov po letih 2008 in 2011, ko je obakrat na evropski vrh zapeljal Barcelono z Lionelom Messijem, Andresom Iniesto in Xavijem Hernandezom. Tudi zaradi tega je letošnjo zmaga nekaj posebnega, nihče več mu ne bo mogel očitati, da je zmagoval zaradi Argentinca in Špancev.

»On je genij,« je Guardiolo označil njegov varovanec Jack Grealish, ki je pod Katalončevo taktirko občutil njegove taktične preobrazbe, v katerih so bili tudi najboljši igralci in tisti, za katere je vztrajal pri vodstvu klubu, da jih želi imeti za vsako ceno, pogosto na stranskem tiru.

Dvanajst letoziroma 4396 dni je Guardiola čakal, da je osvojil tretji naslov – toliko jih imata še Bob Paisley in Zinedine Zidane – in se približal Carlu Ancelottiju, ki je kot trener osvojil štiri naslove v ligi prvakov, po dvakrat z Milanom in Realom. Je tudi šesti trener, ki je bil z dvema kluboma najboljši v »champions league«.

Carlo Ancelotti je ligo prvakov osvojil štirikrat, Pep Guardiola (desno) trikrat. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

»Osvojiti ligo prvakov in trojček lovorik v eni sezoni je izjemno težko. Zato ni pomemben način, kako priti do cilja, temveč, da ga uresničimo,« je močno odleglo tudi 52-letnemu strokovnjaku, ki je kot prvi trener osvojil drugi trojček, še naslov državnega prvaka in pokalnega. V dvanajstih letih in od zadnje zmage pred sinočnjo je Guardiola kot trener Barcelone, Bayerna in Manchester Cityja izgubil en finale, petkrat je obtičal v polfinalu, trikrat v četrtfinalu.

»V tem tekmovanju moraš imeti srečo. To je kot kovanec, a na srečo smo bili tu v pravem trenutku. Pisalo je v zvezdah,« Guardiola ve, da ni vedno vse v njegovih rokah in tudi pojasnil, zakaj je tako uspešen. »Zmaguješ zato, ker imaš odlične nogometaše.«