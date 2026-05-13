Perez ne bo dopustil kaosa, sklical je volitve

Dogajanje v zakulisju madridskega Reala je vse bolj napeto. Potem ko se je prejšnji teden širša nogometna javnost seznanila s fizičnimi obračuni med Federicom Valverdejem in Auerlienom Tchouamenijem in so privrženci kraljevega kluba začeli s peticijo za odhod francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja, je v nedeljo sledil nov udarec – poraz z 2:0 na clasicu z Barcelono.

Vse to je vodilo do včerajšnje izredne tiskovne konference predsednika Madridčanov, Florentina Pereza, ki je pred sedmo silo napovedal nove volitve. »Prišel sem, da povem, da nikamor ne grem, in da se bom potegoval za izvolitev,« je naznanil Perez. »Če se kdo želi kandidirati na volitvah, je to vaša priložnost. A ne delujte v sencah z mediji in publikacijami.« Sedeminsedemdesetletni poslovnež je po januarski zmagi na volitvah začel že peti zaporedni mandat in Madridu neprekinjeno vlada od leta 2009, ta položaj pa je opravljal tudi med letoma 2000 in 2006.

Med tiskovno konferenco je opozarjal na kampanjo, usmerjeno proti klubu in njemu osebno, na vprašanja o imenovanju novega trenerja pa ni odgovarjal. Real Madrid bo sezono sklenil brez lovorike, v ligi prvakov je izpadel v četrtfinalu proti Bayernu, v španskem prvenstvu za zmagovitimi Katalonci zaostaja za 14 točk. S pomanjkanjem dosežkov je razočaran tudi Perez. »Delim to razočaranje, saj letos nismo osvojili ničesar. Vendar vam moram povedati in dokazati, da smo z mano kot predsednikom osvojili 66 naslovov v nogometu in košarki, med njimi sedem evropskih pokalov v nogometu,« je povedal novinarjem.

Barcelona ima vedno korist

Naslovil je tudi pretep med Valverdejem in Tchouamenijem, tovrstni pretepi pa se po njegovih besedah zgodijo vsako leto. »Ne govorite, da je v Madridu kaos samo zato, ker sta se dva pretepla. Pretepata se vsako leto. Pretepata se vsak dan. In pri tem se konča,« je pojasnil in povedal, da takšne zgodbe vedno ostanejo znotraj kluba ter da je razkrivanje informacij velik problem. »Kaosa, ki so ga nekateri poskušali ustvariti, ne bom dopustil.« Na koncu je dodal: »Notranje sovražnike prepustite meni, za te bom poskrbel sam. Zunanje pa moram prijaviti.«

V svojem govoru je kritiziral tudi nekatere španske medijske hiše, katerih edini cilj je »napadati Real Madrid in njegovega predsednika«, in se obregnil tudi ob tako imenovani primer Negreira, v katerem naj bi Barcelona plačevala storitve sodniku Joseju Marii Enriquezu Negreiri, dolgoletnemu podpredsedniku Združenja nogometnih sodnikov Španije. »Člani kluba Real Madrid so na moji strani v moji vojni proti Negreiri in drugim. Real Madrid ni vedno tisti, ki je oškodovan, ampak tudi druge ekipe. Barca je vedno tisti, ki ima koristi,« je prepričan.

Prejšnji sta fizično obračunala Federico Valverde in Aurélien Tchouaméni. FOTO: Matthew Childs/Action Images Via Reuters

Zanikal je tudi govorice o bolezni in pravi, da se počuti dobro. »Nekateri so mi rekli, da imam neozdravljivega raka … To priložnost izkoriščam, da ljudje, ki jih skrbi zame, vedo, da še vedno predsedujem Real Madridu in mojemu podjetju, da je moje zdravje odlično, saj ne bi mogel biti na obeh mestih, če moje zdravje ne bi bilo odlično,« je razložil Španec.