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Nogomet

Perez ostaja na čelu Reala, vrača se znano ime

Na volitvah za predsednika Reala je slavil Florentino Perez, ki je obljubil vrnitev Joseja Mourinha na trenersko klop.
Florentino Perez ima mandat za vodenje kraljevega kluba do leta 2030. FOTO: Ana Beltran/Reuters
Galerija
Florentino Perez ima mandat za vodenje kraljevega kluba do leta 2030. FOTO: Ana Beltran/Reuters
Tim Erman
8. 6. 2026 | 07:41
8. 6. 2026 | 07:52
2:29
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Florentino Perez ostaja prvi mož madridskega Reala. Na klubskih predsedniških volitvah je osvojil 65 odstotkov glasov, medtem ko je njegov protikandidat Enrique Riquelme poraz priznal eno uro pred razglasitvijo uradnih rezultatov. 

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Perez pred volitvami: prihaja okrepitev za 150 milijonov evrov, najdražja doslej

»To je bil čudovit volilni dan, na katerem so člani svobodno izrazili svojo voljo in odločili o usodi največjega kluba v zgodovini. To je Real Madrid, kakršnega si vsi želimo. Neodvisen Real Madrid. Real Madrid, ki se ne boji izzivov in ovir,« je v govoru po zmagi povedal 79-letni Španec, ki klub neprekinjeno vodi od leta 2009, na čelu galaktikov pa je bil tudi med letoma 2000 in 2006. To so bile prve volitve po letu 2006, na katerih sta se predsedniški položaj potegovala vsaj dva kandidata. 

Perez je v svoji predvolilni kampanji kot tudi v nagovoru po slavju napovedal vrnitev Joseja Mourinha na trenersko klop Reala. »Ponosen sem, da imamo najboljše igralce na svetu, ponosen sem, da ponovno pozdravljamo enega najboljših trenerjev na svetu, “madridisto”, kot je José Mourinho,« je dejal. Za pridružitev štabu portugalskega stratega ima po pisanju španskega novinarja Ramona Alvareza de Mona dobre možnosti Pepe, dolgoletni branilec kluba. Poleg tega je Perez obljubil, da bo ponudil okoli 150 milijonov evrov za »izvrstnega« napadalnega igralca.

Riquelme, ki je zbral 35 odstotkov glasov, je pred volitvami zatrdil, da bo v primeru zmage v Madrid pripeljal dve odmevni imeni – Rodrija in Erlinga Haalanda, kar je ekipa slednjega zavrnila. Kljub porazu pa 37-letni poslovnež še ni odvrgel ideje o ponovni kandidaturi. »Čestitam volilni kampanji Florentina Pereza za zmago. Real Madrid ne bo še 20 let čakal na nove volitve,« je bil odločen Španec. Perez bo imel mandat za vodenje kluba do leta 2030. 

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Real MadridFlorentino PerezJose MourinhovolitveMadridpredsedniške volitve

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