Perez pred volitvami: prihaja okrepitev za 150 milijonov evrov, najdražja doslej

V Madridu se po dveh sezonah brez lovorik obeta prevetritev igralnega kadra, še pred začetkom nove sezone pa bodo v nedeljo člani kluba volili novega predsednika. Ob Florentinu Perezu, najuspešnejšemu predsedniku v zgodovini španskega velikana, se za stolček poteguje še Enrique Riquelme. Perez je na čelu Reala doslej preživel 23 let, v tem času so se navijači naužili dosežkov in presežkov.

V boju za glasove Španca ne štedita z obljubami in medtem ko je Riquelme zelo glasen pri napovedih, Perez ne izgublja časa z dejanji.

Kraljevi klub se je za prestop namreč že dogovoril s francoskim branilcem Ibrahimo Konatejem, ki se bo v špansko prestolnico preselil iz letos prav tako neuspešnega Liverpoola. Obrambo bo okrepil še Nizozemec Denzel Dumfries.

Na predstavitvi kandidature Pereza ni manjkalo eminentnih imen, med drugim sta ga podprla tudi Ronaldo in Roberto Carlos. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Da dejanj še ni konec, je Perez napovedal na španskem televizijskem programu Horizonte. »V torek bomo ponudili 150 milijonov evrov za igralca, kar bo največji znesek, ki ga je Real Madrid kadar koli plačal za nogometaša,« je dejal aktualni predsednik kluba. Ob tem ni razkril identitete igralca, tarča pa po njegovih besedah niso Michael Olise, Erling Haaland, Jérémy Doku ali katerikoli drug nogometaš iz angleške premier lige.

Kljub tajnosti predsednika so mediji hitro razkrili, kdo naj bi bil skrivnosti igralec. Po poročanju ugledne španske novinarke Aranche Rodriguez gre za portugalskega vezista Joãa Nevesa, ki trenutno igra za francoski PSG.