Pet let čudežev Jana Oblaka

Madrid – Spletna stran španskega športnega dnevnika Marce je spet polna pohval na račun slovenskega reprezentančnega vratarja. V članku z naslovom Pet let čudežev pri Atleticu je spomnila bralce, da je minilo pet let, odkar je Škofjeločan debitiral v elitni španski ligi. Pred tem je za svoj madridski klub, h kateremu je prestopil iz Benfice, branil le na pokalnih tekmah in dveh tekmah lige prvakov.Iz Lizbone v Madrid je Oblak prišel poleti leta 2014, a je moral na svoj prvenstveni debi kar nekaj časa čakati. Na začetku je bil rezerva, a ko je na prvi tekmi 21. marca 2015 proti Getafeju ohranil mrežo nedotaknjeno (2:0), mesta prvega vratarja ni več izpustil iz rok.»Že leto pozneje se je njegova ekipa uvrstila v finale lige prvakov, med tem pa je Slovenec delal čudeže na vratih po vsej Evropi.S štirimi zaporednimi naslovi Zamora, ki jih dobi statistično najboljši vratar španske lige, samo potrjuje, zakaj ga imajo za enega najboljših vratarjev na svetu,« piše Marca.