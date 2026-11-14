Naš nogometaš je po hudi poškodbi nazaj: Nič ni lepšega kot igrati nogomet

Mariborski nogometaši so reprezentančni premor izkoristili za prijateljski obračun s hrvaškim prvoligašem Varaždinom in slavili s 3:0. Za zadetke so poskrbeli Luka Zahović, Eric Taylor in Žiga Repas, zmago pa je zaznamovala predvsem vrnitev Petra Stojanovića. Tridesetletni branilec je po dolgotrajnih težavah z ahilovo tetivo prvič po poletni vrnitvi v Ljudski vrt znova stopil na igrišče.

»Zelo sem vesel, da sem spet zaigral, skoraj po osmih mesecih. Počutje je fenomenalno. Ni lepšega kot igrati nogomet, sploh pa s tem svetim dresom. Zadovoljen sem, še bolj pa zato, ker smo zmagali,« je po tekmi povedal Stojanović, ki je odigral prvi polčas.

Nekdanji slovenski reprezentant se je po skoraj enajstih letih vrnil v klub, pri katerem je začel člansko kariero, vendar je zaradi poškodbe in operacije izpustil dosedanji del sezone. Zdaj se je vrnil na zelenico in uspešno prestal prvo tekmovalno preizkušnjo.

»Odlična tekma, lepa generalka pred tem, kar nas čaka. Zelo pomembne tri tekme so pred nami. Zelo sem vesel, da sem tudi po tekmi ostal zdrav, tako da gremo tako naprej,« je še dodal izkušeni branilec.

Za Maribor, ki je pred reprezentančnim premorom nanizal tri zaporedne prvenstvene poraze, je bila zmaga dobrodošla spodbuda. Zahović je za vodstvo zadel v 22. minuti, Taylor in Repas pa sta v zaključku potrdila uspeh. Po poškodbi se je na igrišče vrnil tudi Jan Mlakar, ki je v drugem polčasu zapravil enajstmetrovko.

Vrnitev Stojanovića bi lahko bila pomembna okrepitev za moštvo Darka Milaniča pred nadaljevanjem prvenstva.