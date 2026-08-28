Slovenski reprezentant na pragu vrnitve v Maribor

Vse več kaže, da se bo slovenski nogometni reprezentant Petar Stojanović po več kot desetletju igranja v tujini vrnil v Maribor. Trener vijoličastih Darko Milanič je pred nedeljsko tekmo z Nafto med vrsticami nakazal, da bi lahko 30-letni bočni branilec kmalu znova oblekel dres svojega nekdanjega kluba, poroča športni portal EkipaSN.

Maribor se za Stojanovića zanima že nekaj časa, v igri za njegov podpis naj bi bilo tudi Celje. Stojanović naj bi si želel predvsem vrnitve v Ljudski vrt, od koder je januarja 2016 prestopil k zagrebškemu Dinamu. »Poznam ga, za zdaj še ni tu, zato se z njim, iskreno povedano, ne ukvarjam, ker imam veliko dela. Ko bo enkrat tu, pa se bomo jasno zelo ukvarjali z njim in s tem, kako bomo vse skupaj postavili,« je povedal Milanič, ki je Stojanovića v preteklosti že vodil.

Milanič je ob tem pojasnil, da prihod nogometaša z drugačnimi značilnostmi pogosto zahteva tudi prilagoditve v moštvu. Kot primer je izpostavil Žana Karničnika, ki je po prihodu v Maribor spremenil način igre na svojem položaju. »Ko pridejo novi igralci z določenimi karakteristikami, želiš izpostaviti tisto, v čemer so najboljši. Včasih je treba zato kaj spremeniti, za kar potrebuješ najprej pravo odločitev, nato pa tudi čas, da to natreniraš,« je dejal Milanič.

Stojanović je sicer trenutno še član Legie iz Varšave, kjer pa zaradi poškodbe tetive ni igral vse od marca.

Mariborčane sicer ta konec tedna v prvi ligi Telemach čaka obračun z lendavsko Nafto, že drevi pa bosta ob 20.15 na Bonifiki 7. kolo odprla Koper in Aluminij.