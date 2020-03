Petarda Uniteda v Linzu

Ljubljana - Odion Ighalo, Luke Shaw, Juan Mata, Mason Greenwood in Andreas Pereira so Manchester Unitedu pristreljali zmago s 5:0 v Linzu in rdeče vrage praktično popeljali v četrtfinale evropske lige. LASK bo imel na Old Traffordu čez teden dni misijo nemogoče.



Prav tako s 3:0 je zmago v gosteh slavil Basel, ki je ugnal Eintracht iz Frankfurta. Istanbul Basaksehir, ki je zaustavil Sporting Andraža Šporarja, je doma dosegel minimalno zmago proti Københavnu.



Ob 21. uri so se začele še tri tekme: Olympiakos – Wolverhampton, Glasgow Rangers – Bayer Leverkusen in Wolfsburg – Šahtar Donjeck.



Tekmi Sevilla – Roma in Inter (Samir Handanović) – Getafe sta bili zaradi koronavirusa preloženi.