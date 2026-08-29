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Nogomet

Šov evropskih velikanov: City in Bayern blestela, PSG reševal točko

City in Bayern sta navdušila z visokima zmagama, Milan nadaljeval popoln začetek, PSG pa se je v Lillu rešil šele v izdihljajih tekme.
Enzo Maresca je svojo prvo uradno tekmo na klopi Manchester Cityja začel s porazom proti Arsenalu v Community Shieldu, nato pa v premier ligi nanizal dve zmagi. City je pod njegovim vodstvom zdaj videti precej bolj prepričljivo. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
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Enzo Maresca je svojo prvo uradno tekmo na klopi Manchester Cityja začel s porazom proti Arsenalu v Community Shieldu, nato pa v premier ligi nanizal dve zmagi. City je pod njegovim vodstvom zdaj videti precej bolj prepričljivo. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Blaž Potočnik
29. 8. 2026 | 08:55
29. 8. 2026 | 08:59
4:38
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Nogometni petek je na največjih evropskih zelenicah ponudil precej dogajanja. Manchester City in Bayern München sta pokazala mišice, Milan je še drugič v novi sezoni osvojil vse tri točke, najbolj dramatično pa je bilo v Lillu, kjer se je Paris Saint-Germain za las rešil pred prvim porazom sezone.

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Cherki ukradel šov Haalandu

Manchester City je tudi drugo tekmo po odhodu Pepa Guardiole končal z zmago. Po tesnem uvodnem slavju proti Bournemouthu so varovanci Enza Maresce tokrat precej prepričljiveje opravili s Crystal Palaceom in v Londonu slavili s 4:1.

Za vodstvo je v 17. minuti poskrbel Erling Haaland, ki je po predložku Antoina Semenya z glavo dosegel svoj prvi ligaški gol v sezoni. A glavni junak večera je bil Rayan Cherki. Francoz je v 54. minuti z imenitnim samostojnim prodorom povišal na 2:0.

Palace je le dve minuti pozneje odgovoril, ko se je prosti strel Yeremyja Pina od prečke odbil v vratarja Gianluigija Donnarummo in nato v mrežo. Toda upanje domačih ni trajalo dolgo. Cherki je že v 59. minuti zadel še drugič, Haaland pa je pet minut pred koncem po podaji Phila Fodna z drugim golom večera postavil končnih 4:1.

City ima tako po dveh krogih vseh šest točk, Cherki pa je po dveh asistencah na uvodni tekmi novo sezono nadaljeval še z dvema goloma.

Bayern začel obrambo naslova s petardo

Še bolj prepričljiv je bil Bayern, ki je novo sezono bundeslige odprl z zmago s 5:1 proti Stuttgartu. Bavarce je v 21. minuti v vodstvo popeljal Dayot Upamecano, toda gostje so na začetku drugega polčasa odgovorili prek Joshe Vagnomana.

Bayern je poleti moštvo med drugim okrepil z Nathanielom Brownom iz Eintrachta in Ismaelom Saibarijem iz PSV, oba pa sta podpisala pogodbi do leta 2031. Bavarci so novo sezono odprli v velikem slogu. FOTO: Alexandra Beier/AFP
Bayern je poleti moštvo med drugim okrepil z Nathanielom Brownom iz Eintrachta in Ismaelom Saibarijem iz PSV, oba pa sta podpisala pogodbi do leta 2031. Bavarci so novo sezono odprli v velikem slogu. FOTO: Alexandra Beier/AFP

Izenačenje je Bayern le še dodatno prebudilo. Michael Olise je domače hitro vrnil v vodstvo, za Vagnomana pa se je večer le nekaj minut po njegovem zadetku povsem obrnil na glavo, ko je žogo poslal še v lastno mrežo.

Stuttgart se po dveh hitrih udarcih ni več pobral. V zaključku sta visoko zmago potrdila še Aleksandar Pavlović in Luis Diaz, Bayern pa je bundesligaško sezono že petnajstič zapored začel brez poraza. Branilci naslova so tako po rekordnih 122 prvenstvenih golih v minuli sezoni tudi novo odprli v podobnem napadalnem slogu.

PSG v sodnikovem dodatku ušel porazu

Povsem drugačen večer je imel PSG. Parižani so po remiju z Rennesom tudi na drugi prvenstveni tekmi ostali brez zmage in bili v Lillu celo zelo blizu porazu.

Domače je v 21. minuti po izvrstni podaji Olivierja Girouda v vodstvo popeljal Hakon Arnar Haraldsson, PSG pa je kljub kakovosti v napadu dolgo težko prihajal do pravih priložnosti. Ko je Dilane Bakwa v 84. minuti povišal na 2:0, je bilo videti, da bo francoski prvak ostal praznih rok.

Toda sledil je dramatičen zaključek. Vitinha je v prvi minuti sodnikovega dodatka z izvrstnim strelom zmanjšal zaostanek, štiri minute pozneje pa še podal za Marquinhosa, ki je z glavo izenačil na 2:2.

PSG ima tako po prvih dveh prvenstvenih tekmah le dve točki, Lille pa je po zmagi in remiju pri štirih.

Ramos odprl strelski račun pri Milanu

Uspešen večer je imel tudi Milan, ki je na San Siru z 2:0 premagal Venezio in po dveh krogih ostal stoodstoten.

Goncalo Ramos se je poleti iz PSG preselil k Milanu in podpisal pogodbo do leta 2031, na klop rossonerov pa je sedel njegov rojak Ruben Amorim. Proti Venezii je Ramos dosegel svoj prvi gol za novi klub. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
Goncalo Ramos se je poleti iz PSG preselil k Milanu in podpisal pogodbo do leta 2031, na klop rossonerov pa je sedel njegov rojak Ruben Amorim. Proti Venezii je Ramos dosegel svoj prvi gol za novi klub. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Rossoneri so morali na prvi zadetek čakati do 69. minute, ko je po hitrem protinapadu in podaji Alexisa Saelemaekersa zadel Goncalo Ramos. Za portugalskega napadalca je bil to prvi tekmovalni zadetek v dresu Milana.

Zmago je Milan dokončno potrdil v 89. minuti. Ardon Jashari se je znašel pred vratarjem, ta je njegov poskus ubranil, odbita žoga pa je zadela Redouana Halhala in končala v lastni mreži.

Milan je tako pod vodstvom Rubena Amorima dobil obe uvodni prvenstveni tekmi in novo sezono serie A začel s polnim izkupičkom.

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Manchester CityPSGBayernAC MilanErling HaalandPep GuardiolaSerie Aangleška ligaRayan CherkiEnzo MarescaCrystal PalaceLillebundesliga

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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