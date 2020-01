Pevnik: Mandarić je podlegel svetovalcem

Ljubljana – Brez dvoma je predsednik Olimpije Milan Mandarić v štirih letih in pol zapustil izjemno močan pečat v slovenskem nogometu. Medtem ko se z nemškimi vlagatelji dogovarja, da jim prepusti vodenje kluba za sedem milijonov evrov, je čas tudi za analizo njegovega delovanja. V tem obdobju je Olimpijo vodilo kar deset različnih trenerjev.



Lani je zimske priprave na čelu zmajev začel Robert Pevnik, dotedanji trener Olimpijinih mladincev, ki je prevzel vajeti moštva po odhodu Avstrijca Zorana Barišića. Ta je danes športni direktor dunajskega Rapida. Pevnik je člansko zasedbo vodil le štiri mesece, na 8 tekmah, že od njegovega ustoličenja pa je bilo bolj ali manj jasno, da v igri različnih interesov ne bo dolgo ostal na klopi. Sredi aprila ga je zamenjal Hadžić.



"Moje izkušnje z Mandarićem so zelo pozitivne. Cenim ga kot poslovneža, predsednika kluba in človeka. V klub je vložil veliko denarja in energije, a je okrog sebe zbral preveč različnih svetovalcev, ki jim je slepo zaupal, pa čeprav tega niso bili vredni. Vsekakor si je zaslužil, da bi z Olimpijo dosegel več. Tu mislim na rezultate na evropski sceni, prodajo igralcev in uveljavljanje mladih fantov. Menim, da bi lahko bila Olimpija še vsaj za 50 odstotkov uspešnejša. Tako pa je izgubil veliko denarja, časa in energije," nam je zatrdil 50-letni Pevnik, ki danes službuje kot vodja nogometne šole v Rudarju iz Velenja.

V ekipi nezaželeni igralci

In kakšen predsednik je bil Mandarić? "Ko je bil z nami na pripravah v Čatežu in Turčiji, se je prepričal, da dobro delamo in imamo odlično ozračje v ekipi. Bil je zadovoljen in nas spodbujal. Ob vrnitvi v Ljubljano, kjer je veliko zunanji vplivov na klub, pa se je podvrgel mnenju ljudi zunaj kluba. V ekipo so prišli igralci, ki jih s takratnim športnim direktorjem Fabijanom Kolmjenovićem sploh nisva želela. To je bila stalna praksa v Olimpiji. Prepogoste menjave trenerjev, igralcev, na sestavo moštva je vplival cel kup ljudi, ki so imeli lastne interese. Tako se pač ne gradi ekipe, celotnemu klubu pa manjka miru in stailnosti," je bil jasen Pevnik, ki sicer Mandariću ničesar ne zameri, saj verjame, da se je odločal v prepričanju, da dela v dobro kluba.

Če bi imel Zahovića ...

Toda hkrati je jasno, da je ponavljal napake. "Pri njemu trenerji in športni direktorji niso imeli dejanskih pooblastil, vpliva in moči. Mandarić bi ob sebi potreboval osebo, kot je Zlatko Zahović, ki ima polna pooblastila in je povsem odgovoren za športni del. Mimo njega v Maribor ne pride niti odide noben igralec. Vseeno je, ali je v Olimpiji športni direktor Rudonja, Ačimović ali Pavlin; imeti mora pooblastila in odločilen vpliv na sestavljanje ekipe. Žal je Mandarić s svojimi potezami rušil avtoriteto trenerjev in športnih direktorjev," je še ocenil Robert Pevnik.