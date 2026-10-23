  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Zvezdnik ManCityja ob otroštvo, nov začetek ob ribolovu

Phil Foden je po desetih mesecih brez gola zabil štirikrat v štirih dneh. Toda za nogometnega zvezdnika Manchester Cityja so pomembne stvari daleč od štadionov.
Phil Foden sodi med najboljše angleške nogometaše. FOTO: Lee Smith/Reuters
Galerija
Phil Foden sodi med najboljše angleške nogometaše. FOTO: Lee Smith/Reuters
F. T.
23. 10. 2026 | 05:00
6:59
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Phil Foden je v zadnjih dneh zabil štiri gole v štirih dneh, toda njegov resnični svet se začne šele, ko ugasnejo reflektorji štadionov in se pred njim odpre mirna vodna gladina. Prav to nasprotje med statusom ene največjih zvezd angleške premier league in tihimi urami ob ribniku razkriva, zakaj je njegova zgodba zanimiva tudi za tiste, ki nogomet spremljajo le od daleč. Številke – več kot deset mesecev brez gola, nato pa hattrick v ligi prvakov pri 26 letih – povedo le del zgodbe, preostalo se skriva v otroštvu brez pravega otroštva, v odločitvi, da je nekoč raje odšel na nočni ribolov kot na proslavo naslova, in v majhnem ribniku na domačem vrtu.

Članek pokaže, kako Foden usklajuje vlogo očeta treh otrok, športnika pod stalnim pritiskom in človeka, ki mir najde ob vodi, ter pusti odprto vprašanje, koliko cene za uspeh v resnici še ni plačal. Foden je s partnerico Rebecco Cooke ustvaril družino s tremi otroki. Prvi sin Ronnie se je rodil januarja 2019, ko je bil Phil star komaj 18 let. V intervjuju je odkrito govoril tudi o tem, kako mu je očetovstvo spremenilo pogled na življenje.

Sorodni članki

Premium
Sobotna priloga
Intervju

Čeferin: Ne kandidiram zaradi Infantina. Odnos s Perezom?

Intervju: Aleksander Čeferin je po napovedi kandidature za nov mandat predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) ekskluzivno spregovoril za Sobotno prilogo.
Jernej Suhadolnik, Bojan Budja 8. 10. 2026 | 18:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Komentar

Infantino od Putina do Trumpa: zavidal bi mu tudi Sončni kralj

Položaj Fife po desetih letih Giannija Infantina? Fifa se je spremenila v organizacijo, v kateri se je neodvisnost nadzora umaknila volji predsednika.
Jernej Suhadolnik 18. 10. 2026 | 05:30
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
21. 10. 2026 | 19:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
21. 10. 2026 | 11:24
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vrh gospodarstva

Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Delo 13. 10. 2026 | 14:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
16. 10. 2026 | 09:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRIHODNOST

Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Delo 21. 10. 2026 | 13:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj z obiskom zdravnika tako radi odlašamo?

Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
Promo Delo 22. 10. 2026 | 09:52
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

»Trump gradi plenilski imperij«

Evropi grozi, da postane obrobje ameriškega ali kitajskega imperija.
23. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Zdravje
Podjetniške zvezde

Slovenska rešitev za strežbo pijač v hotelih in na križarkah

Nektar Natura je nišni ponudnik koncentriranih napitkov ter točilnih sistemov, ponudbo dopolnjujejo z vzdrževanjem in servisom.
Milka Bizovičar 23. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Odvija se tekma, kjer se bomo težko prebili v prvo vrsto

Slovenci imamo v bankah skoraj 33 milijard evrov. Šircelj opozarja, kaj se dogaja z njimi.
22. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ 2026

Produkte podjetja Better uporabljajo v najuglednejših evropskih bolnišnicah

Že več kot 30 let se ukvarjajo z e-zdravjem in so med vodilnimi ponudniki digitalnih rešitev za zdravstvo. Med stranke prištevajo tudi pet nacionalnih sistemov.
Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Manchester CityPhil Fodenpremier leagueliga prvakovRebecca Cookeribolovšport zasebno

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

PSG piše zgodovino, aktivna tudi Oblak in Obrenović

Analiza: prvi del lige prvakov navdušil tudi previdne navijače. Nekateri klubi v strahovito dobri formi, toda, pozor, daleč je 5. junij.
Jernej Suhadolnik 23. 10. 2026 | 05:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Zdravje
Podjetniške zvezde

Slovenska rešitev za strežbo pijač v hotelih in na križarkah

Nektar Natura je nišni ponudnik koncentriranih napitkov ter točilnih sistemov, ponudbo dopolnjujejo z vzdrževanjem in servisom.
Milka Bizovičar 23. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
NEPREMIČNINE

Prihajajo nove Gursove posplošene vrednosti nepremičnin: koliko višje bodo

Rast cen stanovanjskih nepremičnin pospešila. O novih posplošenih vrednostih z direktorjem urada za množično vrednotenje nepremičnin Dušanom Mitrovićem.
Aleksandar Lukić 23. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Dobro jutro
Dobro jutro

Rada je imela tulipane

Danes berem v časopisu, da gospe Edvine ni več. Odšla je poslednja svetovljanka.
Melita Meršol 23. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Razno
Astrologija

Horoskop za petek, 23. oktobra 2026

Dan za prehod v novo poglavje – na poslovnem področju štejejo natančnost, sodelovanje in iskrenost.
23. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
NEPREMIČNINE

Prihajajo nove Gursove posplošene vrednosti nepremičnin: koliko višje bodo

Rast cen stanovanjskih nepremičnin pospešila. O novih posplošenih vrednostih z direktorjem urada za množično vrednotenje nepremičnin Dušanom Mitrovićem.
Aleksandar Lukić 23. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Dobro jutro
Dobro jutro

Rada je imela tulipane

Danes berem v časopisu, da gospe Edvine ni več. Odšla je poslednja svetovljanka.
Melita Meršol 23. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Razno
Astrologija

Horoskop za petek, 23. oktobra 2026

Dan za prehod v novo poglavje – na poslovnem področju štejejo natančnost, sodelovanje in iskrenost.
23. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Znani ljubljanski grafitar spreminja podobo prestolnice

To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
Promo Delo 16. 10. 2026 | 13:52
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Poplava, požar: kakšen bo račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
14. 10. 2026 | 07:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZAŠČITA

Kaj vse se dogaja v vašem telefonu, ne da bi vedeli?

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
16. 10. 2026 | 12:55
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
Promo Delo 21. 10. 2026 | 12:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZRAČENJE

Kako v hladnejših dneh Saša Lendero poskrbi zase?

S sodobnimi rešitvami nad vlago, plesen in pršice. Jeseni se življenje počasi preseli v notranjost.
Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Največje presenečenje: zavore

Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
19. 10. 2026 | 11:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kanadska študija, v kateri so sodelovali Slovenci, s presenetljivimi rezultati

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Marsikatero slovensko podjetje tvega več, kot si predstavlja

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni avtomobili brez skrbi zaradi dosega? Mercedes spreminja pravila igre

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
19. 10. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
13. 10. 2026 | 09:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
Promo Delo 20. 10. 2026 | 14:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
19. 10. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
20. 10. 2026 | 09:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
KAKOVOST

Škof: »Japonska zahteva, da se testi izvedejo pri njih« (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
15. 10. 2026 | 10:20
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ORODJE

Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

Kaj sprememba prinaša slovenskim podjetjem?

Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
19. 10. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
INTERVJU

Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo 22. 10. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
22. 10. 2026 | 14:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kam s prihranki za prihodnost?

UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
22. 10. 2026 | 10:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Le Primore v Hévízu, razkošje sredi termalne tradicije

Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
21. 10. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Delo 14. 10. 2026 | 09:25
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo