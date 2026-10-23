Zvezdnik ManCityja ob otroštvo, nov začetek ob ribolovu

Phil Foden je v zadnjih dneh zabil štiri gole v štirih dneh, toda njegov resnični svet se začne šele, ko ugasnejo reflektorji štadionov in se pred njim odpre mirna vodna gladina. Prav to nasprotje med statusom ene največjih zvezd angleške premier league in tihimi urami ob ribniku razkriva, zakaj je njegova zgodba zanimiva tudi za tiste, ki nogomet spremljajo le od daleč. Številke – več kot deset mesecev brez gola, nato pa hattrick v ligi prvakov pri 26 letih – povedo le del zgodbe, preostalo se skriva v otroštvu brez pravega otroštva, v odločitvi, da je nekoč raje odšel na nočni ribolov kot na proslavo naslova, in v majhnem ribniku na domačem vrtu.

Članek pokaže, kako Foden usklajuje vlogo očeta treh otrok, športnika pod stalnim pritiskom in človeka, ki mir najde ob vodi, ter pusti odprto vprašanje, koliko cene za uspeh v resnici še ni plačal. Foden je s partnerico Rebecco Cooke ustvaril družino s tremi otroki. Prvi sin Ronnie se je rodil januarja 2019, ko je bil Phil star komaj 18 let. V intervjuju je odkrito govoril tudi o tem, kako mu je očetovstvo spremenilo pogled na življenje.