Torino - Nekdanji nogometaš italijanskega prvoligaša Juventusa Andrea Pirlo se vrača k črno-belim. Kot je poročal Sky Italia, bo zdaj 41-letni Italijan prihodnjo sezono prevzel trenerski stolček pri Juventusovi ekipi do 23 let, ki jo ta čas še vodi Fabio Pecchia.



Ob Pirlu naj bi kot del osebja pri vodenju mlade ekipe stare dame pomagal tudi njegov prijatelj Roberto Baronio.



Pirlo je trenersko licenco pridobil 27. septembra 2018 in je le čakal na pravo ponudbo.