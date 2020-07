Pisanje o menjavi Safeta Hadžića je vneslo nemir v moštvo Olimpije

NK Celje je zasluženo slovenski prvak. Celjanom je spodrsnilo v tekmi s Triglavom, toda od vrnitve 1. SNL po pandemiji koronavirusa so ohranjali najdaljšo kontinuiteto. Klub s Štajerske, ki si je pripisal zgodovinski naslov prvaka, je vnesel svežino v naš klubski nogomet, vzpon Celja je pozitiven in ni naključen.Škoda, da derbija niso mogli zaznamovati tudi navijačiKlub premore vizijo, to je nujno za uspeh kolektiva v vsakem poslu. Celjani so gradili zgodbo tri leta, niti v zahtevnih trenutkih niso ogrožali svojega koncepta, zato iskreno čestitam trenerju Dušanu Kosiću, njegovim nogometašem, upravi in navijačem.Olimpija? Težko ...