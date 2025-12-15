Plačali so ga skoraj 50 milijonov evrov, a je za Real še premlad in preslab

Veliki brazilski nogometni up Endrick Felipe še ni dovolj »odrasel«, da bi lahko igral za Real Madrid. Kraljevski klub bo mladega napadalca, ki mu je trener Xabi Alonso jeseni namenil le drobtinice, januarja poslal v Francijo k Lyonu. Endrick je v tej sezoni v vseh tekmovanjih nastopil le dvakrat. Obakrat je prišel s klopi in skupno odigral le 22 minut. Kadar Kylian Mbappe potrebuje počitek, Alonso raje da priložnost Gonzalu Garcii. Brazilec tudi pri Carlu Ancelottiju ni dobival veliko priložnosti.

Pri Realu so zatrdili, da v prihodnosti računajo na 19-letnega napadalca, a ne želijo, da bi stagniral v svojem razvoju.

Endrick je v Real prišel poleti 2024 iz Palmeirasa in ima z madridskim klubom pogodbo do junija 2030. Real je zanj plačal 47 milijonov evrov odškodnine.