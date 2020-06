Plače letijo v nebo

Ljubljana - Šesterica najbogatejših angleških nogometnih klubov je v minulih dveh letih krepko dvignila plaeč igralcem. Po raziskavi revizijske hiše Deloitte se klubi približujejo zgornji meji, ki jo pri fair-play finančnega pravila upošteva Evropska nogometna zveza. Po njem izplačila za plače igralcev ne smejo presegati 70 odstotkov prihodkov.

Pri Manchester Unitedu, Manchester Cityju in Chelseaju so še šle plače najbolj navzgor, pri čemer je šesterica najbogatejših klubov, med katerimi so še Liverpool, Tottenham in Arsenal, za plače lansko leto namenila kar 1,9 milijarde evrov.



Mejo 70 odstotkov sta dosegla še dva kluba, pri čemer je bil najvišji skok pri Chelseaju. Londonski klub je izdatke za plače povečal s 55 odstotkov na 70 %.

Največ je za plače namenil Manchester United, kar 391 milijonov evrov, a je ima tudi najvišje prihodke v lanskem letu, in sicer 697 milijonov €. Chelsea, kot tretji z najvišjimi izdatki za plače, je pri prihodkih 502 milijona € za osebne dohodke odštel 349 milijonov €.



Druga razmerja med prihodki in plačami najbogatejših klubov: Manchester City 598 mil. €/350 mil. €, Liverpool 592/344, Tottenham 550/199, Arsenal 437/261.



Deloitte je napovedal, da bodo klubi zaradi koronavirusa imeli za dobro milijardo evrov izpada prihodkov v bilancah za leto 2020.