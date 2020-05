Platini: Infantino bi moral odstopiti in vrniti mandat predsednika Fife

Infantino naj bi se skrivno dobival s tožilcem Lauberjem

Iz Švice prihajajo obtožbe na račun predsednika Fife Infantina.

Na bernskem tožilstvu so proti njemu vložili tudi kazensko ovadbo.

Infantino naj bi poskušal vplivati na tožilca v zadevi prodaje TV pravic.

Gianni Infantino in Michel Platini med konferenco po kongresu Uefe marca 2010 v Tel Avivu. FOTO: Reuters



»Predsednik Fife postal kot oportunist brez posebnega programa«

Težki dnevi so pred prvim možem svetovnega nogometa. Predsednika Fife je doletela kazenska ovadba zavoljo domnevnega poskusa vplivanja na enega od švicarskih tožilcev, da ga ne bi obravnaval zaradi domnevnih nepravilnosti pri prodaji televizijskih pravic še v času, ko je bil Infantino generalni sekretar Evropske nogometne zveze (Uefe), ki jo je tedaj vodilKazensko ovadbo proti 50-letnemu Infantinu so vložili v bernskem kantonu. Očitajo mu niz tajnih sestankov s švicarskim tožilcem, na katerih naj bi Infantino želel doseči, da bi Lauber kršil tamkajšnje zvezne zakone in prekinil preiskavo zoper Infantina zavoljo domnevnih nepravilnosti pri prodaji televizijskih pravic.Predsednika Fife je naznanil nekdanji šef policije, ki pravi, da sta se Infantino in Lauber dobivala v bernskem hotelu Schweizerhof – zato tudi ovadba na bernskem tožilstvu. Infantino naj bi domnevno priskrbel tudi 10.000 frankov (9500 evrov) nagrade svojemu prijatelju, da mu je uredil sestanek z Lauberjem. Če bi Infantina spoznali za krivega v očitanem mu kaznivem dejanju, bi ga najbrž doletela le denarna kazen, več dela pa bi verjetno imel s Fifino etično komisijo, ki bi ga lahko vsaj začasno suspendirala.V podobnem terminskem okvirju je izšel odmeven intervju z Michelom Platinijem, nekdanjim legendarnim nogometašem in pozneje predsednikom Uefe, ki mu je nedavno potekla kazen prepovedi opravljanja vseh funkcij v nogometu zavoljo prejema dveh milijonov dolarjev po t. i. »džentelmenskem dogovoru« s tedanjim predsednikom Fife. Spomnimo, Platini je dobil plačilo za vodenje organizacijskega komiteja SP 1998 na podlagi ustnega dogovora. Fifa je zahtevala vračilo omenjenega zneska šele nedavno po navodilu Infantina, nekoč desne roke Platinija na Uefi.»Zakaj je Fifa to zahtevala šele zdaj, čeprav dobro ve, da je bilo plačilo legitimno, potrdili so ga predsednik, tedanji izvršni odbor in finančna komisija?« se je vprašal Platini v pogovoru za revijo L'Illustre, tednik v francoščini, ki izhaja v Lozani. »Infantino je vse od poletja 2015 marljivo skrbel, da bi me izločil iz bitke za predsednika Fife. Številni članki razkrivajo njegove zakulisne igrice s tožilcem Lauberjem, glavnim inšpektorjem Thormannom in vodjo Fifine pravne službe, skupna točka pa je bil Infantinov prijatelj iz otroštva Rinaldo Arnold. Infantino je veliki manipulator,« je prepričan Platini, prvi mož Uefe med 26. januarjem 2007 in 21. decembrom 2015. Slabo leto pozneje – 14. septembra 2016 – ga je nasledil, potem ko je vmes začasno vodil evropsko krovno hišo Čeferinov nesojeni tekmec. Platini je leta 2007 premagalz izidom 27:23, Čeferin devet let poznejez 42:13.Platini je pred leti javno priznal, da je na volitvah za prireditelja, zdaj je prepričan, da bi morali razmisliti tudi o usodi tega SP. »Če bi dokazali, da so nekateri tedaj glasovali na koruptiven način, Fifa ne bi smela mižati,« je zatrdil. Francoz je prepričan, da bi se moralo končati Infantinovo obdobje na čelu Fife: »Ključna težava je, da tako Lauber kot Infantino menita, da sta nedotakljiva in nad zakonom. Tudi zavoljo tega sta sploh pristala na tovrstno tajno srečanje, ne da bi premogla spoštovanja do splošnih zakonov. Mislim, da se Lauber zaveda, da je prestopil rdečo linijo. Infantino bi moral po mojem mnenju odstopiti in vrniti mandat predsednika Fife. Tako ali tako je postal predsednik Fife s spretno kombinacijo ugodnih okoliščin, kot oportunist brez posebnega programa.«Platini se ni vdal niti v bitki za zaščito svojega ugleda: »Edina sila, ki me žene naprej, je želja po pravici. Četudi se bom boril do konca svojega življenja, zame šteje le to, da bo prišla na dan resnica o vsem.«