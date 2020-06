FOTO:Po 100 dneh se vrača premier league

London

- Po 9. marcu, ko sta se merila Leicester City in Aston Villa, se po 100 dneh vrača angleška premier league. Odprla jo bo prav Aston Villa, ki bo ob 19. uri gostila Sheffield United. Ob 21.15 bo derbi Manchester City vs Arsenal.Do konca je še devet kol, Liverpool pa je na pragu prvega naslova angleškega prvaka po 30 letih. Pred branilcem naslova Manchester Cityjem ima kar 25 točk prednosti in tekmo več. Za zagotovitev lovorike mu zadostujeta že dve zmagi. Če bi City nocoj izgubil, pa bi se lahko uspeha veselil že na nedeljskem Merseyside derbiju pri Evertonu, kar bi bil sanjski scenarij za trenerja, ki je rdeče lani popeljal na vrh v ligi prvakov.Tekme bodo potekale brez gledalcev in pod strogi zdravstvenimi ukrepi, kakršni vladajo v nemški in španski ligi. Nocoj bo zanimivo tudi na Apeninskem polotoku, kjer se bosta v finalu italijanskega pokala merila Napoli in Juventus (21).V Španiji bo Atletico z, znova kandidat za nagrado zamora za najboljšega vratarja lige, gostoval pri Osasuni (22).