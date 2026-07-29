Po 112 letih obstoja je Brescie končala svojo slavno pot

Po 114 letih obstoja je Brescia Calcio tudi uradno prenehala delovati. Sodišče v istoimenskem lombardijskem mestu je odredilo likvidacijo nogometnga kluba, ki ga bremenijo dolgovi v višini približno 20 milijonov evrov.

Propad Brescie se je začel pospeševati pred poldrugim letom, ko so na dan prišle nepravilnosti pri izplačevanju plač in prispevkov. Klub je zaradi tega prejel športne kazni, med drugim osem točk odbitka, nato pa je izpadel v nižjo raven tekmovanja. Pozneje se ni uspel prijaviti v Serie C in je izgubil licenco za nastopanje v italijanskem profesionalnem nogometu.

Poskusi lastnika Massima Cellina, da bi prestrukturiral dolgove in dosegel dogovor z upniki, niso bili uspešni. Sodišče je presodilo, da je klub v očitnem stanju insolventnosti in da predlagani ukrepi ne zagotavljajo njegovega nadaljnjega obstoja.

Izginotje Brescie pomeni velik udarec za italijanski nogomet. Za klub so igrali številni zvezdniki, med njimi Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo in Sandro Tonali, Brescia pa je veljala tudi za eno pomembnejših razvojnih okolij italijanskega nogometa.

Cellino je po odločitvi sodišča dejal, da gre za »kazen« ter opozoril, da bodo zaradi likvidacije upniki izgubili več kot pet milijonov evrov. S tem se je končalo več kot stoletje dolgo poglavje enega najbolj prepoznavnih italijanskih klubov.