Konec ere Deschampa: po 14 letih ga bo na čelu Francije nasledil Zidaneeee

Po štirinajstih letih se od vloge selektorja poslavlja Didier Deschamps. Nogometni vseved Fabrizio Romano je potrdil, da bo na čelo francoske reprezentance stopil Zinedine Zidane. Za Francoza bo to prva trenerska preizkušnja po tem, ko je med letoma 2016 in 2021 v dveh obdobjih vodil Real Madrid.

Da bo Deschamps po mundialu zapustil ekipo, je bilo znano že dalj časa, zagotovo pa se je 57-letnik nadejal scenarija, v katerem bi svoje reprezentančno slovo ovenčal z naslovom svetovnega prvaka. Francija je bila sicer na odlični poti, na prvih petih tekmah so potolkli nasprotnike, nato jih je z 2:0 v polfinalu izločila Španija. Po porazu je jasno, da Francija potrebuje taktične spremembe in svežino. Neprestano zanašanje na hitrost in tehnično podkovanost posameznikov ne bo prineslo naslovov, ki jih – glede na imena v ekipi upravičeno – pričakuje javnost.

Francoski navijači lahko upajo, da bo Zidane z reprezentanco ponovil pretekle trenerske uspehe, ko je floriral na klopi Real Madrida. Med letoma 2016 in 2021 je kraljevi klub odvodil na 263 tekmah in v povprečju dosegal 2,17 točke.

Takrat je Real Madrid kot prva ekipa v zgodovini trikrat zaporedoma zmagal ligo prvakov, dvakrat je postal španski in svetovni klubski prvaki, v vitrino so pristavili še pokal španskih pokalnih prvakov in evropski superpokal.

Zidane je med letoma 2016 in 2021 kraljevemu klubu prinesel kar enajst lovorik. FOTO: Gabriel Bouys/Afp

Kot igralec je Zidane v francoski reprezentanci pustil svoj pečat, saj je leta 1998 osvojil svetovno in leta 2000 evropsko prvenstvo. Kljub vseh uspehom si je tik pred upokojitvijo privoščil neumnost, ki bo večno spremljala njegovo kariero. Leta 2006 je v finalu svetovnega prvenstva proti Italiji najprej zadel iz enajstmetrovke, nato pa v 110. minuti z glavo trčil v Marca Materazzija in si s tem prislužil rdeč karton. Francija je tekmo na koncu izgubila prav po enajstmetrovkah, ki bi jo zagotovo izvedel tudi Zidane, če pred tem ne bi bil izključen.