Po 14 letih konec Arsenalove suše na Anfieldu

Arsenal je po dolgih 14 letih čakanja znova osvojil Anfield in v derbiju devetega kola angleškega nogometnega prvenstva premagal Liverpool z 1:0. Londončani so v kultnem domu rdečih nazadnje slavili septembra 2012 (2:0), od takrat pa je Liverpool na domačem terenu nanizal osem zmag in pet remijev. Zgodovinski urok je bil prekinjen z minimalno, a izjemno pomembno zmago topničarjev. Do prve zmage v Liverpoolu je prišel tudi trener Mikel Arteta.
Derbi je v 16. minuti odločil nemški reprezentant Kai Havertz, ki je na unovčil natančno podajo Declana Ricea in premagal domačega vratarja Alissona.
Domači tabor bo imel po tekmi veliko pripomb na sodniška merila, saj so rdeči v zaključku prvega polčasa dvakrat zahtevali najstrožjo kazen. Najprej po kontaktu med Codyjem Gakpom in Christosom Tzolisom, nato pa še po posredovanju Jurriena Timberja nad Alexandrom Isakom, a piščalka glavnega delivca pravice Andyja Madleyja se ob ostrih protestih z domače klopi ni oglasila.
V nadaljevanju je terenska premoč Liverpoola jalovo plahnela, najlepšo priložnost za potrditev zmage pa je v 73. minuti zapravil Tzolis, čigar strel v spodnji desni kot je Alisson sijajno ubranil. O nemoči domačih nogometašev pri prebijanju londonskega bloka priča neverjetna statistika – Liverpool je sprožil kar 17 strelov, a nobenega v okvir vrat.
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