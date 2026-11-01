Po 14 letih konec Arsenalove suše na Anfieldu

Arsenal je po dolgih 14 letih čakanja znova osvojil Anfield in v derbiju devetega kola angleškega nogometnega prvenstva premagal Liverpool z 1:0. Londončani so v kultnem domu rdečih nazadnje slavili septembra 2012 (2:0), od takrat pa je Liverpool na domačem terenu nanizal osem zmag in pet remijev. Zgodovinski urok je bil prekinjen z minimalno, a izjemno pomembno zmago topničarjev. Do prve zmage v Liverpoolu je prišel tudi trener Mikel Arteta.

Derbi je v 16. minuti odločil nemški reprezentant Kai Havertz , ki je na unovčil natančno podajo Declana Ricea in premagal domačega vratarja Alissona.

Kai Havertz je že v prvem polčasu dosegel edini gol. FOTO: Phil Noble/Reuters

Domači tabor bo imel po tekmi veliko pripomb na sodniška merila, saj so rdeči v zaključku prvega polčasa dvakrat zahtevali najstrožjo kazen. Najprej po kontaktu med Codyjem Gakpom in Christosom Tzolisom, nato pa še po posredovanju Jurriena Timberja nad Alexandrom Isakom, a piščalka glavnega delivca pravice Andyja Madleyja se ob ostrih protestih z domače klopi ni oglasila.

V nadaljevanju je terenska premoč Liverpoola jalovo plahnela, najlepšo priložnost za potrditev zmage pa je v 73. minuti zapravil Tzolis, čigar strel v spodnji desni kot je Alisson sijajno ubranil. O nemoči domačih nogometašev pri prebijanju londonskega bloka priča neverjetna statistika – Liverpool je sprožil kar 17 strelov, a nobenega v okvir vrat .