FOTO:Po 180 minutah Maribor od -4 do -1

Ljubljana

7 tekem je potreboval Darko Milanič, da je v prvenstvu premagal kolega Anteja Šimundžo

Amir Dervišević (najvišji) je v prvem polčasu uspešno vodil Mariborovo igro in se odlikoval tudi v zanj slabšem delu igre v zračnih dvobojih, v drugem pa so Sobočani oblegali vrata vijoličnih. FOTO: Sobota.info



Maribor trpel in se rešil

Celjani so zamudili veliko priložnost, da bi še bolj posegli v boj za prvaka. FOTO: Jure Eržen/Delo

Prva zmaga Maura Camoranesija

Mura : Maribor 1:2 (0:1) Štadion Fazanerija, gledalcev 4000, sodnik Balažič (Ljubljana).

Strelci: 0:1 – Kronaveter (17), 1:1 – Šušnjara (Kous, 66), 1:2 – Kotnik (Viler, 86); Mura: Šafarić, Kous, Maruško, Gorenc, Šturm, Šporn, Kouter, Brkić (od 46. Brkić), Šušnjara, Bubnjar (od 58. Filipović), Maroša (od 79. Žižek).

Maribor: Pirić, Milec, Mitrović, Koblar, Viler, Dervišević (od 78. Kotnik), Cretu (od 78. Vrhovec), Pihler, Požeg Vancaš, Kronaveter, Mešanović.

Streli: 9:14; na vrata: 4:5; posest žoge v %: 52:48; koti: 3:6; prekrški: 12:13.

Celje : Bravo 2:2 (1:1) Štadion Z'dežele, 230 gledalcev, sodnik Jug (Tolmin).

Strelci: 0:1 – Baturina (10), 1:1 – Benedičič (24), 1:2 – Ogrinec (49), 2:2 – Vizinger (Lotrič, 69); Celje: Rozman, Marandici, Ćalušić (od 55. Antanavičius), Stojinović, Kadušić, Zaletel, Benedičič, Lotrič, Kerin (od 87. Plantak), Božić, Vizinger.

Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj, Žinko, Agboyi, Ogrinec (od 54. Primc), Kramarič (od 77. A. Matko), Nukić, Baturina.

Streli: 9:8; na vrata: 5:4; posest žoge v %: 56:44; koti: 8:4; prekrški: 10:22.

CB24 Tabor : Domžale 2:1 (1:1) Štadion Rajko Štolfa, gledalcev 350, sodnik Matković (Maribor).

Strelci: 0:1 – Vujadinović (Sikimić, 17), 1:1 – Zebić (Sever, 35), 2:1 – Stevanović (Bongongui, 74).

CB24 Tabor: Rener, Ristić, Kouao, Zebić, Sever, Mehmedović (od 63. Salkić), Bongongui (od 77. Mihaljević), Azinović, Krivičić, Serge, Babić (od 63. Stevanović).

Domžale: Mulalić, Pišek (od 72. Dohyun), Lazarević (od 77. Vuk), Vujadinović, Fink (od 61. Mavretič), Podlogar, Jakupović, Ilić, Urbančič, Sikimić, Husmani.

Streli: 4:7; na vrata: 2:4; posest žoge v %: 52:48; koti: 7:3; prekrški: 23:11.



Torek – Olimpija : Triglav 0:2, Aluminij : Rudar 1:0.



Vrstni red: Olimpija 43, Maribor 42, Aluminij 41, Celje 38, Mura 36, Triglav 26, Domžale 25, CB24 Tabor 22, Bravo 21, Rudar 8



Pari prihodnjega kola: Rudar – Olimpija, Bravo – Aluminij, Maribor – CB24 Tabor (vsi v soboto, 29. t. m.), Triglav – Mura, Domžale – Celje (oba v nedeljo, 1. marca).

- V derbiju 22. kola 1. SNL v lepo zapolnjeni Fazaneriji je bil Maribor boljši v prvem polčasu, Mura v drugem, a zmagal je prvak.je za vijolične zadel v 17. minuti, v drugem polčasu jeizenačil,pa v 86. minuti vijoličnim priigral izjemno pomembne točke. Zaostanek Maribora za vodilno Olimpijo po 180 spomladanskih minutah znaša pičlo točko. Prvo zmago v SNL je dočakal sloviti, njegov CB24 Tabor je Domžalam prizadejal še drugi poraz.V sedmem poskusu jenašel recept, kako prelisičiti tekmeca na soboški klopi. Njegovo zadnjo začimbo je upodabljal rezervist, ki je v zaključnih minutah, v katerih je dišalo po razpletu brez zmagovalca, izkoristil izjemno globinsko podajo. Z leve strani proti sredini je stekel izza domačih branilcevterin s strelom v vratarjev kot izstrelil na noge vijolično posadko na klopi za rezervne igralce in na tribunah.»Zmaga po takšnem garanju je prava nagrada. V prvem polčasu smo bili odlični, v drugem je bila Mura fantastična. Nismo ji mogli slediti, bili smo pasivni, dokler nismo opravili menjav. Potrebovali smo svežino, da smo vzpostavili ravnotežje in prevzeli pobudo. Gol? Odlično Kotnikovo gibanje in odlična Vilerjeva podaja,« je bil izjemno vesel Milanič.Mure v prvih 45 minutah ni bilo veliko videti, bila je v senci Mariborčanov, ki so gol napovedovali od prve minute. Dosegel ga je, kdo drug, kot Rok Kronaveter. Mojstrsko je s 17 m z desne strani z levo nogo žogo usmeril v desni spodnji kot soboških vrat. Domači vratarje bil nemočen, a tudi ne posebej prepričljiv.Mura se je izvlekla in dobila priložnost za popravni izpit v drugih 45 minutah. Do nesrečnega gola ga je opravljala skoraj z »desetico«. Mariborčane je stiskala, nizala priložnosti, izenačila. Več ni šlo.»Zaslužili smo si vsaj točko,« se domači trener Ante Šimundža kar ni mogel sprijazniti s tem, da so črno-beli ostali brez ene same točke.»Iz enega strela je zadel Maribor,« je ugotavljal in na koncu, kot nekdanji odlični napadalec, ošvrknil svojega jokerja s klopi, ki je imel v 92. minuti na svoji igralni levi nogi izenačenje. Na sredini roba kazenskega prostora se je znašel sam pred vratarjemin streljal izjemno slabo. Daleč od vrat.»V takšnih položajih se žoga podaja v vrata in ne udarja,« je pojasnil, da je v Hrvatovi izvedbi manjkal ščepec prefinjenega občutka.Že videno. Ko se je Celju nasmihalo, da bo še korak bliže najboljšim, je klecnilo. V Bravu je imelo razpoloženega tekmeca. Šišensko moštvo je bilo dvakrat v prednosti, pri prvem vodstvu je domači vratarLjubljančanuubranil še 11-m, a se je v finišu krčevito branilo pred znova všečnimi, kombinatornimi, a nesrečnimi Celjani.»Za kaj več nismo bili zreli,« je ob še enem zdrsu, drugem spomladi, ugotavljal, ki Domžal niti po igralskem remontu ne more spraviti k sebi. Domžalčani so celo prvi dosegli gol po nerodnosti domačega vratarja, a to je bilo premalo. Bojeviti Sežanci, pri katerih je bil v igri viden agresiven, srčen in nepopustljiv argentinski značaj, ki ga neguje Camoranesi, so z atraktivnima goloma poraz spremenili v zmago.»Domžalčani so prvih petnajst minut imeli premoč, več žoge v svoji posesti, potem pa smo mi prevzeli vajeti igre v svoje noge in tudi izenačili. V drugem polčasu smo bili rahlo utrujeni, ampak imeli smo več priložnosti,« je pot do prve slovenske zmage opisal Camoranesi.