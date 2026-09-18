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Nogomet

Po 20 letih je konec: Mbappe zapustil Nike in odšel k Federerjevi znamki

Francoski zvezdnik je po dveh desetletjih obrnil novo stran, njegova odločitev pa je del precej večjega načrta švicarske znamke.
Švicarski On je začel kot tekaška znamka, nato pa se razširil tudi v tenis. Z Mbappejem zdaj prvič resno vstopa še v nogomet. FOTO: Dave Graham/Reuters
Galerija
Švicarski On je začel kot tekaška znamka, nato pa se razširil tudi v tenis. Z Mbappejem zdaj prvič resno vstopa še v nogomet. FOTO: Dave Graham/Reuters
Blaž Potočnik
18. 9. 2026 | 22:36
18. 9. 2026 | 22:39
5:50
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Po kar dveh desetletjih se je končalo eno najbolj prepoznavnih partnerstev v nogometu. Kylian Mbappe je zapustil Nike, s katerim je sodeloval že od otroštva, in podpisal pogodbo s švicarskim proizvajalcem športne opreme On, s katerim je tesno povezan tudi teniški velikan Roger Federer.

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Za On prihod enega največjih nogometnih zvezdnikov na svetu ne pomeni le novega zvenečega imena med ambasadorji. Švicarska znamka, doslej najbolj prepoznavna po tekaški in teniški obutvi, namreč z Mbappejem prvič resno vstopa tudi v nogomet.

Francoz pri tem ne bo zgolj obraz oglaševalskih kampanj. Sodeloval bo pri razvoju in testiranju novih nogometnih čevljev in opreme, dogovor pa po poročanju Reutersa vključuje tudi lastniški delež v podjetju. Natančne vrednosti pogodbe niso razkrili.

»Od začetka me je pri On pritegnila možnost, da skupaj zgradimo nekaj povsem novega in pomagamo oblikovati nogomet prihodnosti,« je ob predstavitvi sodelovanja dejal Mbappe.

»Še vedno sanjam o igranju nogometa«

Na družbenih omrežjih je veliko življenjsko spremembo predstavil še precej bolj osebno. Objavo je naslovil »Dream On, Football« in se vrnil k svojim otroškim začetkom.

»Še vedno sanjam o igranju nogometa. To se vam morda zdi presenetljivo, ko to pove nekdo, ki nogomet igra za preživetje. Toda res je. Še vedno sanjam o igranju s prijatelji. O igranju do sončnega zahoda. Do večerje. O igranju samo zato, ker je bila to igra, dolgo preden je lahko postala kariera,« je zapisal.

Mbappe je dodal, da tem sanjam sledi, odkar pomni, zdaj pa so ga pripeljale do ene največjih sprememb v njegovem življenju.

»Zdaj sem obkrožen z inovatorji, ki sanjajo o istih stvareh kot jaz. O tem, da bi žogo čim bolj približali nogi, ljudi čim bolj približali igri in svet čim bolj približali igranju. Verjetno je tako s sanjami, ki se nočejo spremeniti. Običajno prav one spremenijo vse. Dream On.«

Z Nike že od devetega leta

Odločitev je toliko odmevnejša, ker je Mbappe z Nike sodeloval kar dve desetletji. Ameriška znamka ga je pod svoje okrilje vzela že leta 2006, ko je bil bodoči svetovni prvak star komaj devet let.

Ko se je Francoz iz Bondyja nato prebijal med največje zvezdnike svetovnega nogometa, je rasla tudi njegova vloga pri ameriški znamki. Postal je eden glavnih obrazov njenih nogometnih kampanj, dobil posebne različice čevljev Mercurial, v zadnjih letih pa je ob Cristianu Ronaldu sodil med najbolj prepoznavne nogometne ambasadorje znamke.

Pomembno mesto v njenih kampanjah je imel še na letošnjem svetovnem prvenstvu, zdaj pa se njune poti po dveh desetletjih razhajajo.

»Ponosni smo na vse, kar smo skupaj dosegli na igrišču in zunaj njega. Ko vstopa v naslednje obdobje svoje kariere, mu želimo veliko uspeha,« so ob njegovem odhodu sporočili iz Nike.

Federerjev recept zdaj še v nogometu

V ozadju zgodbe je zanimiva povezava s Federerjem. Švicarski teniški velikan se je podjetju On pridružil leta 2019, vendar ne kot klasični sponzorirani športnik. V podjetje je takrat vložil tudi svoj denar ter se vključil v razvoj izdelkov in dolgoročno strategijo znamke.

Sodelovanje s Federerjem je On pomagalo pri prodoru v tenis, zdaj pa želi švicarsko podjetje z Mbappejem podoben preskok narediti tudi v največjem športu na svetu.

Prvi nogometni čevlji On naj bi na trg prišli leta 2027, pri njihovem razvoju pa bo neposredno sodeloval tudi francoski zvezdnik.

»Nogomet ne potrebuje še ene športne znamke, ki bo počela isto kot vsi drugi. Potrebuje nove ideje in izzivanje meja mogočega,« je ob predstavitvi projekta poudaril soustanovitelj in izvršni direktor podjetja David Allemann.

Henry postal direktor nogometa

Mbappe pa pri ambicioznem projektu ne bo edino veliko nogometno ime. On je za direktorja nogometa imenoval nekdanjega francoskega reprezentanta in legendo Arsenala Thierryja Henryja, ki pri pripravah na vstop znamke v nogomet sodeluje že od konca lanskega leta.

Henry bo sodeloval pri razvoju izdelkov, iskanju novih športnikov in oblikovanju dolgoročne nogometne strategije. Del projekta je tudi mlada švicarska reprezentantka in nogometašica Barcelone Sydney Schertenleib, ki bo sodelovala predvsem pri razvoju izdelkov za ženski nogomet.

Nov udarec za Nike

Odhod Mbappeja je hkrati še en neprijeten udarec za Nike. Ameriški velikan je v zadnjem obdobju izgubil tudi Lamina Yamala, ki se je preselil k Adidasu, lani pa je po več kot dveh desetletjih ostal še brez vloge uradnega dobavitelja žog v angleški premier ligi, kjer ga je zamenjala Puma.

Nike sicer še vedno sodeluje s številnimi največjimi nogometnimi imeni, med njimi z Erlingom Haalandom, Viniciusom Juniorjem in Ronaldom, prav tako pa je pogodbo s francosko reprezentanco podaljšal do sezone 2033/34.

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Kylian MbappeCristiano RonaldoRoger Federerfrancoska nogometna reprezentancaErling HaalandonnikeThierry HenryDavid AllemannSydney SchertenleibŠportna oprema

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