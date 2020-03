FOTO:Po 270 minutah Olimpija in Maribor skupaj kot Triglav

Ljubljana

S petkovo tekmo med Dravo in Nafto bodo nadaljevali »skrajšano« prvenstvo v 2. SNL: spomladi bo le 11 kol. Z vrha lestvice bo vrnitev med najboljše naskakoval Koper (43 točk), ki se je okrepil z vratarjem iz prve italijanske lige Ivanom Vargićem. Ob njegovem rojaku in prvem strelcu lige Lovru Ćirjaku (14 golov), ki je prišel iz Krškega, je novinec še nekdanji mariborski up Timotej Dodlek. Edina resna koprska tekmeca sta Gorica (41) in Radomlje (39). A obema bodo nevarnejši tekmeci za njima, med njimi denarno stabilna Nafta (34). Pred Lendavskim klubom je Fužinar (36). Podprvak se bo v dodatnih kvalifikacijah za 1. SNL meril z devetim iz 1. SNL.

Strelca: 0:1 – Lotrič (Vizinger, 42), 1:1 – Kadušić (75, avt.); streli: 4:5; na vrata: 1:4; posest žoge v %: 44:56; koti: 3:6; prekrški: 10:19; menjave: Sikimić-Podlogar (46., 6,5), Kait-Kim (59, 6,5), Svetlin-Mavretič (82., –); Plantak-Božić (68., 6), Kerin-Štravs (80., –), Antanavičius-Zehov (87., –); rumeni kartoni: Žinić (58); Stojinović (30), Antanavičius (63).

Rudar : Olimpija 1:1 (0:1)

Štadion ob jezeru, gledalcev 700, sodniki Mihael Antič (Dekani).



Strelca: 0:1 – Čekiči (Savić, 39), 1:1 – Ćosić (65).



Rudar: Radan, Krefl, J. Pavlović, Ćosić, Džinić, Pušaver, Kuzmanović, Črnčič (od 55. Filipović), Anđelković, Koprivnik (od 62. Lelić), Radić (od 90. Panadić).



Olimpija: Vidmar, Samardžić, Bagnack, Boakye, M. Pavlović, Knežević, Tomić, Čekiči, Savić, Valenčič (od 69. Menalo), Vukušić (od 82. Bezjak).



Streli: 7:22; na vrata: 4:6; posest žoge v %: 39:61; koti: 4:14; prekrški: 12:19.

Maribor : CB24 Tabor 0:0

Štadion Ljudski vrt, gledalcev 2200, sodnik Rade Obrenović (Lj).



Maribor: Pirić, Peričić, Mitrović, Koblar, Viler, Cretu, Pihler (od 77. Mihelič), Požeg Vancaš, Kronaveter, Kotnik (od 63. Tavares), Mešanović (od 90. Bajde).



CB24 Tabor: Šugić, Azinović, Serge (od 71. Vukelić), Nemanič, Horvat, Mehmedović, Doukoure, Sever, Mihaljević (od 67. Zebić), Stančič (od 66. Babić), Ndzengue.



Streli: 17:2; na vrata: 6:0; posest žoge v %: 52:48; koti: 10:5; prekrški: 8:8.

Bravo : Aluminij 0:0

Šp. park Šiška, gledalcev 950, sodnik Alen Borošak (Sp. Duplek).



Bravo: Vekić, Kurtović, Drkušić, Brekalo, Trontelj, Žinko, Kirm, Agboyi, Nukić, A. Matko, Baturina (od 75. Kramarič).



Aluminij: Kovačić, Pantalon, Kontek, Vrdoljak, Matjašič, Jakšić, Čermak, Marinšek, Klepač (od 83. Pečnik), Leko (od 44. Vrbanec), Štor (od 70. Živković).



Streli: 8:5; na vrata: 4:1; posest žoge v %: 48:52; koti: 6:2; prekrški: 20:13.

Triglav : Mura 1:1 (1:1)

Športni center, gledalcev 850, sodnik Matej Jug (Tolmin).



Strelca: 1:0 – Milanović (Ćerimagić, 8), 1:1 – Šušnjara (Bobičanec, 26).



Triglav: Arko, Gliha, Milanović, Kumer, Rogelj, Udovič, Mertelj, Ćerimagić (od 81. Gajić), M. Wilmots (od 55. Janković), Beciri, Petric (od 35. Hasanaj).



Mura: Zalokar, Pucko, Gorenc, Kaučič, Karničnik, Šporn, Horvat (od 81. Kouter), Bobičanec, Filipović (od 63. Cipot), Šušnjara (od 87. Žižek), Maroša.



Streli: 6:5; na vrata: 4:3; posest žoge v %: 56:44; koti: 4:1; prekrški: 18:14.



Najboljši strelci: 17 – Vukušić, 14 – Vizinger, 12 – Kronaveter, Sikimić, 11 – Lotrič, 10 – Maroša.



Podajalci: 8 – Požeg Vancaš, Vizinger, 7 – Vrbanec, Lotrič, Hotić.



Olimpija 23 13 5 5 49 : 28 44 +21

Maribor 23 12 7 4 40 : 22 43 +18

Aluminij 23 12 6 5 40 : 21 42 +19

Celje 23 10 9 4 46 : 25 39 +21

Mura 23 9 10 4 36 : 28 37 +8

Triglav 23 8 3 12 31 : 51 27 -20

Domžale 23 7 5 11 32 : 42 26 -10

CB24 Tabor 23 6 5 12 25 : 36 23 -11

Bravo 23 5 7 11 27 : 41 22 -14

Rudar 23 0 9 14 22 : 54 9 -32



Pari 24. kola: Aluminij – Olimpija (3. t. m.), Bravo – Domžale, Celje – Maribor, Mura – Rudar (vsi 4. marca), CB24 Tabor – Triglav (5. marca).



- Začelo se je s hudim spodrsljajem Olimpije, končalo pa tako, da zeleno-beli niso potegnili krajše in so ohranili vodstvo. V 23. kolu 1. SNL se je namreč vseh pet tekem razpletlo brez zmagovalca in z vsega šestimi goli. Tri tekme so se končale s po 1:1, dve brez golov. Prvič po 17. kolu v sezoni 2006/2007 ni bilo zmagovalca v enem kolu.Največ grenkobe je bilo v taborih vodilnih moštev Olimpije in Maribora, navdušeni nad razpleti ne morejo biti tudi pri Celju, ki je sicer osvojilo pet točk, ali pri Muri. Olimpija je v Velenju izgubila dve točki, Maribor ni izgubil ničesar, ker tudi ni zabil gola. Zgolj sedem točk je osvojil vodilni dvojec v treh letošnjih kolih oziroma toliko kot Triglav!Celje je po Bravu tudi v Domžalah osvojilo manj, kot se je nadejalo in ne bi bilo presenečenje, če bi na koncu sezone navkljub pohvalam za všečne in učinkovite predstave ostalo brez uvrstitve v Evropo. Že videno! Mura je bila v vseh treh tekmah prilagodljiva, boljša in blizu optimalne podobe uravnoteženega moštva z repom in glavo. A štiri točke od devetih je manj kot 50 odstotkov.»Enajstmetrovka v Mariboru, enajstmetrovka v Velenju, ...« je po vseh kritikah, ki jih je in jih še bo slišal, trener Olimpijespomnil na nesrečne trenutke. V Ljudskem vrtu bi ob golu z bele točke zeleno-beli ušli na 2:0, prišli morda do treh točk, v Velenju so bili – namesto, da bi z 11-m zabili za 2:1 – dodatno kaznovani.je prejel rumeni karton, zaradi česar bo izpustil jutrišnji derbi v Kidričevem.Sodniški napaki (v obeh primerih sta bili očitni) sta vplivali na stanje duha pri Ljubljančanih, kjer se čaka le še na to, kdaj bo»počil film« in bo po nasvetih svetovalcev (istih, ki so doslej povzročali zmešnjavo) v slogu revolveraša potegnil skrajno potezo ter odstavil tudi Hadžića.Manjše krize ljubljanski trener ne more skriti. Igra ni poletna in tehnično dovršena kot jeseni, povrhu sta ga na cedilu pustila izkušeni(proti Triglavu in v Velenju) in nezbrani(Velenje). Hadžić bi, če ne bo že prej odstavljen, več treningov lahko posvetil igri v obrambi, Ljubljančani se enostavno ne znajo braniti – postavljati.Olimpiji slabši vstop v drugi del prvenstva še ni škodoval in je večja verjetnost, da bo slej kot prej ujela ritem. V težavah so več kot očitno tudi tekmeci, le da imajo zeleno-beli eno neprijetnost več in je povezana z osnovno filozofijo: igro za vsako ceno. Že Ob jezeru bi pragmatiki kovainraje ukazali brcanje žoge branilcev iz svoje polovice proti nasprotnikovemu kazenskem prostoru kot »pimplanje« do onemoglosti ter izzivanje nesreče. Velenjsko igrišče ni bilo ustrezno za nogometno predstavo s presežkom. Tekmeci zdaj vedo, kako jo onemogočiti.»Glede na to, kar smo videli, manjka gol. Manjkajo goli. Izhajamo iz derbijev, zahtevnih tekem, na katerih smo bili uspešni in zmanjšali razliko do nasprotnika. Kljub temu, da smo vedeli, da bo težko, tudi zaradi načina igre gostov, smo si ustvarjali priložnosti in nam je manjkala večja učinkovitost,« je Milanič pojasnil razloge za zamujeno priložnost.Maribor ima težave v Ljudskem vrtu, kjer je osvojil le 19 točk od 43. Plačuje davek za preračunljivost in pragmatizem, v katerem je rdeča nit, kako taktično prelisičiti tekmeca, četudi gre za razred ali dva slabšega, namesto da bi v avtoritativnem slogu uveljavil svojo premoč v vsem. In dobesedno v vsem je za nekaj razredov tudi nad novincem v 1. SNL s Krasa.Odsotnost pomembnih igralcev (in) je oslabila Maribor, toda tudi Tabor v Ljudski vrt ni prišel z najmočnejšo zasedbo.Peklenski uvodni ritem bo sredi tedna še bolj buril duhove. Prvi derbi bo že jutri v Kidričevem, kjer gostuje Olimpija, drugi v Celju, kjer bo gostoval Maribor.