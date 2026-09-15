Uefa odločila: Camp Nou po 30 letih znova gosti finale lige prvakov

Dvoma ni več. Camp Nou bo leta 2029 po natanko treh desetletjih znova gostil finale lige prvakov. Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) je na današnji seji v Solunu izbral Barcelono in zavrnil kandidaturo londonskega Wembleyja.
Camp Nou je že pred odločitvijo veljal za favorita. Španski mediji so konec avgusta poročali, da ima katalonska kandidatura v očeh organizacije, ki jo vodi Aleksander Čeferin, prednost pred Wembleyjem. Eden njenih največjih adutov je velikopotezna prenova, po kateri bo Camp Nou znova postal največji nogometni štadion v Evropi.
Camp Nou naj bi po koncu del sprejel 104.600 gledalcev, med njimi bo kar 9400 mest namenjenih VIP gostom. Novi Wembley lahko medtem sprejme približno 90.000 gledalcev, a je veliki evropski finale v zadnjih letih gostil precej pogosteje. Najboljši evropski klubi so se tam za lovoriko že pomerili v letih 2011, 2013 in 2024, leta 2028 pa bo londonski štadion gostil tudi polfinala in finale evropskega prvenstva.
V Barceloni so pri kandidaturi poudarjali še prometno in hotelsko infrastrukturo mesta. Izkušnja v Budimpešti leta 2026, kjer so se pojavile težave z mobilnostjo, namreč ni povsem zadovoljila uradnikov Uefe.
Prenova Camp Noua kljub uspešni kandidaturi še ni zaključena. Namestitev strehe je predvidena za poletje 2027, celotna prenova pa naj bi bila končana najpozneje v začetku leta 2028.
Camp Nou bo finale evropskega pokala oziroma lige prvakov gostil tretjič v zgodovini.
Prvič se je to zgodilo leta 1989, ko je Milan Arriga Sacchija s 4:0 premagal Steauo iz Bukarešte. Deset let pozneje pa je katalonski štadion gostil enega najbolj dramatičnih finalov v zgodovini tekmovanja.
Bayern München je proti Manchester Unitedu vodil vse do sodnikovega dodatka, nato pa sta Teddy Sheringham in Ole Gunnar Solskjær v razmaku dobrih sto sekund poskrbela za neverjeten preobrat in zmago Angležev z 2:1.
Uefa je danes določila tudi prizorišča preostalih evropskih finalov za leti 2028 in 2029. Finale lige prvakov leta 2028 bo gostil München, leto pozneje bo finale evropske lige v Beogradu, konferenčne lige v Budimpešti, ženske lige prvakinj pa v Cardiffu. Finale lige prvakov leta 2027 bo na Metropolitanu v Madridu.
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