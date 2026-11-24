Finale afriškega pokala narodov je epilog dobil 310 dni po zadnjem sodnikovem žvižgu v Rabatu. Mednarodno športno razsodišče (CAS) je v torek ugodilo pritožbi senegalske nogometne zveze in razveljavilo odločitev, s katero je Afriška nogometna zveza (CAF) naslov naknadno dodelila Maroku. V veljavi je znova izid z igrišča. Senegal je gostitelje premagal z 1:0 po podaljšku in osvojil drugi afriški naslov.

Finale 18. januarja se je zapletel v sodnikovem dodatku rednega dela. Pri izidu 0:0 je sodnik Jean-Jacques Ndala po ogledu posnetka dosodil enajstmetrovko za Maroko. Senegalski nogometaši so v znak protesta zapustili igrišče in se vrnili po 14-minutni prekinitvi. Brahim Díaz je nato poskusil s panenko, a je žogo ujel Édouard Mendy. V podaljšku je edini gol dosegel Pape Gueye.

Senegalci so v Rabatu dvignili pokal, dva meseca pozneje pa je pritožbeni organ CAF presodil, da so z odhodom z igrišča predali tekmo. Maroku je pripisal zmago s 3:0 in s tem naslov. Senegalska zveza se je 25. marca pritožila na razsodišče v Lozani, ki je predstavnike obeh zvez in CAF zaslišalo oktobra.

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Za razsodnike je bilo odločilno, da je Ndala tekmo nadaljeval in jo odvodil do konca. Po njihovi presoji se člena tekmovalnega pravilnika, na katera se je skliceval Maroko, uporabita, kadar sodnik tekmo dokončno prekine. »Sodnik pri uporabi pravil ni storil napake,« je pojasnil generalni sekretar CAS Matthieu Reeb. Razsodišče je ob tem opozorilo, da je CAF senegalsko zvezo, selektorja Papa Thiawa in nekatere igralce zaradi dogodkov v finalu že kaznovala v ločenih disciplinskih postopkih.