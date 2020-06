FOTO:Po 89 dnevih posta znova ligaški ples

Ljubljana



Za Evropo ligaška in pokalna pot

Neznank o tem, kdo je na najboljši možni način prebrodil virusno krizo, nemara ne bo znano do konca prvenstva, ki naj bi se v peklenskem ritmu končalo 22. julija.

Celjski trener Dušan Kosić se zaveda, da štejejo le tri točke in ne razigrana podoba. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Hrvaški trojček zabil 24 golov

Vrstni red: Olimpija 50, Celje in Aluminij po 45, Maribor 43, Mura 38, CB24 Tabor 29, Bravo 28, Triglav 27, Domžale 26, Rudar 10



Dovolj bo en gol, zmagovalen

- Po 89 dnevih se danes s prvima tekmama 26. kola v tekmovalni ritem ter brez okuženih z virusom sars-cov-2 in gledalcev vrača 1. slovenska nogometna liga. Kako globoko je v formo moštev in nasploh v nogomet zarezala epidemija koronavirusa, bosta delno razkrila lokalna derbija: prvi ob 19. uri v Kidričevem, kjer bo Aluminij gostil Muro, je vrhunec kola in bo pomemben tudi za vrh lestvice, drugi v Celju ob 21. uri, je lokalne narave. Zadnji Rudar še ni v tako brezzobem stanju izzval kandidata za prvaka Celje. Jutri bodo igrali še v Sežani, v nedeljo pa v Sp. Šiški in v Domžalah.Neznank o tem, kdo je na najboljši možni način prebrodil virusno krizo, nemara ne bo znano do konca prvenstva, ki naj bi se v peklenskem ritmu končalo 22. julija, vmes pa bodo izpeljali še pokalni polfinale in finale. V prvi polfinalni tekmi se bosta v torek na Brdu pomerila prav današnja velika ligaška tekmeca, ki z evropskimi ambicijami vstopata v obdobje po pandemiji.Aluminij in Mura sta si podobna v tem, da sta odlični blagovni znamki edinega slovenskega ligaškega tekmovanja, ki ga ni »pokončala« bolezen covid-19. Prvi zavoljo dolge tradicije ohranjanja visoke nogometne kulture, stabilnosti in tudi kakovosti, drugi še zaradi nogometu izjemno naklonjenega okolja, v Sloveniji domala edinstvenega. Prav zato si morda oba v tej sezoni zaslužita priložnost v kvalifikacijah za evropsko ligo, toda uvrstitev si bosta morala vendarle priigrati na igrišču.Do Evrope pa peljeta ligaška in pokalna pot. Prva bo zanesljivo evropska, če bo eden od tekmecev med prvimi tremi. Druga pa le, če bo osvojil pokalno lovoriko. Matematika odpira še eno kombinacijo. V Evropo se bo mogoče prebiti tudi s četrtega mesta, če petouvrščeni ne bo pokalni prvak. Trenutno peta je prav Mura, ki ima v prvenstvu po točkah najslabše izhodišče, toda hkrati tudi zelo »odprtega«, saj ne bo prav veliko razmišljanja o tem, kako se lotiti tekmecev.Prvi tekmi v tej sezoni sta bili v znaku Aluminijeve premoči in Murine ranljivosti (2:0, 4:2). Na razmerje sil rahlo v soboški prid bi lahko vplivala odsotnost kaznovanega (rumeni kartoni) kidriškega Slavonca. Strelec osmih golov je med drugim zablestel na zadnjem dvoboju v Fazaneriji z golom in dvema asistencama. Drugi junak je bil strelec dveh golov(skupaj 7 golov), še drugi član učinkovitega hrvaškega trojca pri rdeče-belih, ki ga dopolnjuje prvi strelec moštva(9). Toda domači trenerima na voljo pravo razkošje, napadalno posadko dopolnjujetain avgusta pred odhodom v Nemčijo vroči Luka Štor.Gostujoči trenerje z razlogom imel polno glavo razmišljanja o tem, kako ustaviti domači stroj in ga onemogočiti. Razen izbora najboljših enajstih mož (ni poškodovanih ali kaznovanih) Šimundži ni preostalo veliko, le upanje, da se bodo srečne podrobnosti zasukale črno-belim v prid. Aluminij namreč velja tudi za taktično zelo disciplinirano moštvo, ki tekmecem dopušča zelo malo ustvarjalne premoči.Pa da vidimo, so si enotni tekmeci Celjanov. Je trenerše izboljšal v prvem delu leta navito in učinkovito celjsko moštvo, popravil slabosti, ki jih ni bilo veliko, uglasil orkester ... Če je, potem bi se lahko zatresle hlače tudi Olimpijinim nogometašem. Celje zaradi svoje igralne podobe ne bo zaman pod drobnogledom navijačev, strokovnjakov, športne javnosti in tudi številnih tujih oglednikov, toda previdnost ob »najlažji« tekmi ne bi bila odveč. Velika večina pričakuje lahko zmago in več golov razlike, Kosić in njegov sloviti pomočnikpa vesta, da je pomembna le zmaga. Četudi z 1:0 in avtogolom proti že odpisanemu Rudarju, ki pa bo vsaj v današnji tekmi poskušal biti žilav in kljubovalen do zadnjega atoma moči.