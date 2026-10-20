Po antisemitskih vzklikih hrvaških ultrasev sedaj še grožnje novinarjem

Novinarji na Hrvaškem so po poročanju o antisemitskih vzklikih nogometnih navijačev v Splitu postali tarče groženj na družbenih omrežjih in pozivov k njihovi likvidaciji. Hrvaško novinarsko društvo je pozvalo k zaščiti novinarjev in oblastem očitalo spodbujanje sovražnosti, premier Andrej Plenković pa je zatrdil, da novinarjem vedno stopijo v bran.

Pred tekmo Hajduka in Ajaxa prejšnji teden v Splitu so skupine navijačev med pohodom po mestu vzklikale antisemitska gesla, navijaška skupina Torcida pa je medije, ki so o tem poročali, v nedeljo obtožila, da so iz navijaškega zbadanja ustvarili nacionalni škandal.

Novinarje je ob tem označila za medijske mrhovinarje, ki že več dni podžigajo javni linč. Na družbenih omrežjih so se po odzivu Torcide po navedbah Hrvaškega novinarskega društva (HND) pojavili seznami novinark in novinarjev, označenih za "dežurne sovražnike", ob obtožbah, da so plačanci srbske obveščevalne službe. V komentarjih so nekateri uporabniki pozivali k njihovi likvidaciji, v nekaterih primerih pa tudi k obešanju, so v ponedeljek v sporočilu za javnost navedli v HND.

Kultna navijaška skupina Torcida iz Splita. FOTO: Uroš Hočevar/Foto

Društvo je pristojne institucije pozvalo, naj nemudoma sprejmejo ukrepe za zaščito ogroženih novinarjev ter ugotovijo odgovornost tistih, ki grozijo in spodbujajo k nasilju. Opozorilo je, da takšnih groženj ni dopustno relativizirati ali ignorirati. Političnemu vrhu je očitalo, da se na dolgoletne pritiske in napade na novinarje ne odziva ustrezno in pravočasno, s svojimi javnimi nastopi pa da pogosto tudi prispeva k sovražnemu ozračju. Posebej je izpostavilo Plenkovića, ki po navedbah društva novinarje večkrat prikazuje kot sovražnike ali akterje, ki naj bi širili histerijo.

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Plenković je v ponedeljek sicer zagotovil, da vedno stopijo v bran novinarjem: »Ni se nam treba strinjati s stališči in komentarji ter, kot sem dejal v govoru pred hrvaškim saborom, z včasih neprikrito pristranskostjo. Kljub temu jim stopimo v bran,« je izjavil v ponedeljek po seji predsedstva vladajoče HDZ. Notranji minister Davor Božinović je ob tem potrdil, da je policija zaradi zapisov, namenjenih zastraševanju novinarjev, že začela kriminalistično preiskav. Zaradi antisemitskih vzklikov in žalitev so po njegovih besedah medtem prijavili 23 oseb, še 15 pa jih iščejo.