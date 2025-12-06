Po Chelseaju se je pri Jaki Bijolu in druščini opekel še Liverpool

Nogometaši Leeds Uniteda so v petnajstem kolu angleške premier lige s poznim povratkom šokirali Liverpool in mu tako odščipnili pomembno točko v lovu na vrh prvenstva. Rdeči so tako v začetku decembra na lestvici šele osmi, po koncu kola pa bi lahko zdrsnili celo na rob deseterice.

Četa trenerja Arneja Slota je v prvem polčasu močno pritiskala, a tudi zavoljo odlične obrambe Leedsa ni uspela priti do prednosti. Jaka Bijol je bil ob polčasu na portalu sofascore celo najbolje ocenjen nogometaš domače ekipe. A po odmoru se je tehtnica obrnila na stran nogometašev iz mesta Beatlov. Po zaslugi mladega francoskega napadalca Huga Ekitikeja, ki je v začetku drugega polčasa v dveh minutah dvakrat zatresel mrežo Leedsa, se je zdelo, da bo šlo za rutinirano zmago gostov.

A Leedsov trener Daniel Farke je v 65. minuti opravil trojno menjavo, igro je zapustil tudi Jaka Bijol, domači pa so izgledali zelo dobro. Z bele točke je bil v 73. minuti natančen Dominic Calvert-Lewin, le dve minuti kasneje pa je za izenačenje zadel še Anton Stach.

Nogometaši Arsenala so danes zelenico v Birminghamu zapustili sklonjenih glav. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Liverpool je po zaslugi Dominika Szoboslaija spet povedel v 80. minuti. Ko se je že zdelo, da se bo tekma končala z zmago redsov, je v šesti minuti sodnikovega dodatka zadel rezervist Ao Tanaka in tako Liverpoolu odščipnil dve točki. Leeds se je z remijem povzpel na šestnajsto mesto angleškega prvenstva, bitka za obstanek (v njej bosta verjetno še West Ham in Nottingham Forest) pa bo do konca tekmovanja še zelo zahtevna.

V zadnjih trenutkih tekme je proti Aston Vili klonil tudi Arsenal, Chelsea je remiziral z Bournemouthom. Na pičli dve točki razlike se je topničarjem v premier ligi približal Manchester City, ki je z lahkoto ugnal Sunderland. Njihov mestni tekmec Manchester United se bo v ponedeljek za konec petnajstega kola brez Benjamina Šeška srečal z letos šibkimi volkovi iz Wolverhamptona.