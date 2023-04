Po Ronaldu in Messiju arabski naftni milijoni mikajo tudi Joseja Mourinha

Arabska nogometna pomlad ne pojenja. Pred dnevi je iz Savdske Arabije odjeknila vest o 400 milijonov evrov vredni ponudbi za Lionela Messija, jeseni so za 200 milijonov evrov letne plače prepričali Cristiana Ronalda, zdaj so se iz najmočnejše države z Arabskega polotoka spravili še na slavne trenerje. Prvi, ki so ga izbrali, je Jose Mourinho. Toda ponudba za Portugalčev prihod ni prišla iz klubskih vrst, temveč kar iz »državnega vrha«. Za dve leti bi plačali 120 milijonov €

Po odhodu Francoza Hervéja Renarda, ki se je vrnil v domovino, kjer bo presenetljivo prevzel žensko reprezentanco Francije, je ostal prazen selektorski stolček. Pri italijanskem športnem dnevniku Corriere dello Sport so zapisali, da je 60-letni »posebnež« seznanil svoje sodelavce pri Romi s ponudbo in čaka na sestanek z lastnikom kluba Ryanom Friedkinom, preden se odloči.

Mourinho je tudi izrazil željo, da bi raje ostal v Rimu še vsaj eno sezono.