Nogometaši madridskega Reala so po desetih zaporednih zmagah v vseh tekmovanjih, s katerimi so se vrnili v boj za naslov španskega prvaka, stopili na »bananin olupek«. Da bo še huje, moštvo trenerja Joséja Mourinha je v 14. kolu španskega prvenstva na domačem stadionu Santiago Bernabéu izgubilo proti Alavésu z 1:2 (0:1) in tako Barceloni ponudilo priložnost, da prednost na vrhu lestvice znova poveča na šest točk. Za moštvo iz Vitorie je bila to sploh prva gostujoča prvenstvena zmaga v tej sezoni.

Reala je na lestvici preskočil tudi mestni tekmec Atletico, ki je z Janom Oblakom v vratih zmagal v Elcheju (3:2).

Gostje so povedli v 22. minuti po hudi napaki Deana Huijsena, ki je poslal prekratko povratno podajo proti vratarju Thibautu Courtoisu. Nepazljivost Realovega branilca je izkoristil Toni Martínez in Alavés popeljal v vodstvo, domačim pa do odmora ni uspelo izenačiti.

Gostje so prednost vendarle podvojili v 61. minuti prek Ángela Péreza, ki mu je podal nekdanji napadalec Reala Mariano Díaz. Kylian Mbappé je osem minut pozneje znižal zaostanek Madridčanov in napovedal napeto končnico.

Razveljavljena enajstmetrovka in izključitev Bellinghama

Realovi nogometaši bili v zadnjih minutah blizu izenačenju. Carlos Espí je v 84. minuti zadel vratnico, minuto pozneje pa je glavni sodnik César Soto Grado po padcu Juda Bellinghama v dvoboju z Nicolásom Valentinijem pokazal na belo točko.

Po posredovanju videotehnologije VAR in ogledu posnetka je sodnik svojo odločitev preklical, Bellinghamu pa v 88. minuti zaradi simuliranja pokazal drugi rumeni karton. Alavés se je veselil prve zmage proti Madridčanom po natanko šestih letih.

Real je v preteklih dveh mesecih nanizal šest prvenstvenih zmag – vključno z uspehom proti Barceloni na večnem derbiju (el clásicu ) – in štiri v ligi prvakov, zdaj pa je proti Alavésu zapravila dragocene točke.

Jude Bellingham (v sredini) je bil osrednja osebnost zaključnega dela tekme, ki se je končala z njegov izključitvijo. FOTO: Alejandro Martinez Velez/Reuters

Mouirnho v svojem slogu

Iz svoje kože ni mogel tudi Mourinho. Hitro je našel glavnmo žrtev in tarčo. »Ta sodnik – bomo videli, koga bo izključil v naslednji sezoni. Pred dvema sezonama je bil to Kylian Mbappé, v minuli, če se ne motim, Vinícius Junior, v tej Jude Bellingham ... bomo videli, ali bo v naslednji sezoni na vrsti Thibaut) Courtois,« se je Mourinho pred novinarji lotil sodnika Césarja Sota Grada . »Zdi se, da ta sodnik rad kaže svojo moč. Vendar ne želim trditi, da smo izgubili zaradi sodnika, razen če je bila enajstmetrovka res enajstmetrovka, kot pravi Jude. Ne želim reči, da smo izgubili zaradi sodnik,« je bil na koncu skoraj pomiriljiv.