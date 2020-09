FOTO:Po dobrih 40 dnevih konec evropske negotovosti

Ljubljana

Mura si je zaslužila več kot le en gol.. FOTO: Jure Banfi/Sobotainfo

Mladi soboški napadalec Kevin Žižek se je trudil, a so bili gostje ne le boljši, temveč tudi srečnejši. FOTO: Jure Banfi/Sobotainfo



Več poguma za srečnejši razplet

Dušan Kosić se zaveda, da bi Celje lahko iztržilo več.FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

- Evropska nogometna sezona se je za slovenske klube včeraj končala po dobrih štiridesetih dnevih negotovosti. Po Mariboru v 1. kolu kvalifikacij za evropsko ligo in Olimpiji v 2. kolu sta se v 3. kolu poslovila še državni prvak Celje in pokalni Mura. Celjani so po podaljšku izgubili v Erevanu z Araratom z 0:1, Mura pa je bila v Fazaneriji proti slovitemu PSV enakovredna na igrišču in neenakovredna v golih. Evropski prvak iz leta 1988 je zmagal s 5:1.Za Sobočane se je soočenje z za razred ali dva višjo nogometno ravnijo zelo hitro začelo z bridko resnico: da avtomatizirana in šablonska moštva iz zgornjega evropskega razreda kaznujejo najmanjšo napako ali realizirajo tudi polovično priložnost. Nizozemci so jo že v 17. minuti, ko je Matka Obradovića po 557 minutah brez gola v njegovi mreži ukanilPrvi prejeti gol v sezoni Sobočanov ni pretirano zmedel,je štiri minute pozneje s prefinjenim diagonalnim strelom premagal prekratkega vratarjaGostje so bili prek Brazilcav 28. minuti vnovič v prednosti. Niso je izpustili iz nog, temveč so jo celo povečevali do končnih in previsokih 5:1. Črno-beli so bili na igrišču bliže tesnemu porazu kot polomu. Z nekaj sreče bi lahko tekmo še bolj zapletli:je na začetku drugega polčasa namesto za 2:2 zadel vratnico, pri zaostanku z 1:4 pa jo je zatresel še. Gostje so tako rekoč vsak strel spremenili v gol. Pozor! Vsi strelci PSV, še, so stari komaj 21 let.Kaj je bilo odločilno in zakaj ni bilo mogoče izvleči več, je razkril Kouter, strelec edinega Murinega gola, najboljši posameznik in hkrati osmoljenec. Gol, ki je prevesil jeziček na tehtnici na gostujočo stran, je zakuhala prav domača desetica.»PSV je mlada, poletna in hitra ekipa. Najmanjšo napako kaznuje. Mi nismo izkoristili svojih priložnosti. Zaradi takojšnjega presinga nismo imeli časa za razmislek, kam z žogo,« je povedal zvezni igralec, trenerpa je opomnil.»1:5 je previsok izid. Če bi sodnik pokazal na belo točko in bi Bobičanec zadel za izenačenje, bi bilo marsikaj drugače.« Opozoril je na trenutek iz prvega polčasa, ko je Bobičanec izvedel prosti strel, v gostujočem živem zidu pa naj bi nekdo od gostov z roko preprečil let žoge proti vratom.Upi Celjanov o napredovanju so se razblinili v 111. minuti. Nesrečno ali ne, nesrečo so izzvali, ker se premagljivega tekmeca niso lotili z bolj napadalnim in drznejšim pristopom. Previdna igra jih nazadnje ni pripeljala niti do kazenskih strelov.Celjani so bili delni asistenti tudi v domači zmagovalni akciji. Napadalcuje na levi strani ob kotni črtni ukradel žogo. Z ostrim predložkom je poskusil presenetiti, a je celjski vratar žogo odbil na desno stran. Tam je bil sam eden od domačih igralcev, ki je nemudoma podal po tleh v sredino, kjer je bilpovsem neoviran je s prvim dotikom poslal žogo po tleh v mrežo.Celjani so v prvi polovici prvega polčasa pokazali, da so vsaj enakovredni, če ne boljši tekmeci. V 20. minuti so celo zatresli mrežo, a je bilv prepovedanem položaju. Še prej je z roba kazenskega prostora s strelom poskusil. Preostanek dvoboja pa je bil vendarle premalo ambiciozen in preveč preračunljiv, da bi si Celjani zaslužili spektakularen dvoboj z beograjsko Crveno zvezdo v zadnjem kvalifikacijskem kolu.»Vložili smo precej moči, bili smo pogumni, a to je bilo premalo. Težko se je sprijazniti, imeli smo dobre trenutke, vendar na tej ravni odloča ena, dve napaki. Želeli smo biti uspešnejši, imeti več vsebine, a je bil tekmec boljši prav toliko, da si je zaslužil napredovanje. Na obeh straneh ni bilo veliko priložnosti, saj je bila tekma trda. Pohvale fantom, zdaj pa moramo čim prej stakniti glave skupaj. Evropske tekme so bile za nas neprecenljiva izkušnja,« je po tekmi ocenil celjski trener