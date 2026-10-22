Po dveh letih Real obrača ploščo, v London prihaja v velikem številu

Dve leti po odmevnem bojkotu podelitve zlate žoge je Real Madrid očitno pripravljen zakopati bojno sekiro. Španski velikan naj bi se v ponedeljek v Londonu pojavil v velikem številu, poroča francoski L'Equipe. Številni nominirani nogometaši Reala naj bi dan po el clasicu odpotovali v angleško prestolnico.

To bo precej drugačen prizor kot v zadnjih dveh letih. Real je leta 2024 tik pred začetkom prireditve odpovedal pot svoje delegacije v Pariz, potem ko je postalo jasno, da Vinicius Junior ne bo osvojil zlate žoge. Brazilec je v glasovanju končal za Rodrijem, razplet pa je v klubu povzročil precej ogorčenja.

Lani brez uradne delegacije, letos velik preobrat

Spor se ni končal niti leto pozneje. Čeprav so bili Kylian Mbappe, Jude Bellingham in Vinicius znova med nominiranci, Real lani v Pariz ni poslal uradne delegacije. Na prireditvi se je individualno pojavila le takratna nogometašica madridskega kluba Caroline Weir. Zlato žogo je nato osvojil Ousmane Dembele.

Letos pa so se odnosi očitno otoplili. Prvi znak je prišel že septembra, ko je Real na svoji uradni spletni strani objavil novico o nominacijah svojih nogometašev in datumu podelitve, nato pa je začel svoje kandidate tudi aktivneje promovirati. V prejšnjih dveh letih namreč takšne kampanje ni bilo.

Tudi delegacija kraljevega kluba bo tokrat precej številčna. Real ima med 30 kandidati za zlato žogo kar štiri nogometaše: Mbappeja, Viniciusa, Bellinghama in poleti iz Chelseaja pripeljanega Marca Cucurello. Thibaut Courtois je med kandidati za najboljšega vratarja, Yan Diomande pa za najboljšega mladega nogometaša.

Mbappe med favoriti, a brez velike klubske lovorike

Med glavnimi kandidati za najprestižnejšo individualno nagrado je Mbappe, ki je za seboj pustil izjemno sezono. Francoz je bil s 25 goli najboljši strelec španskega prvenstva, v ligi prvakov jih je dosegel 15, na svetovnem prvenstvu pa še deset in osvojil zlati čevelj.

Njegova največja ovira je pomanjkanje kolektivnih lovorik. Real v prejšnji sezoni ni osvojil nobenega od največjih tekmovanj, zato bi lahko tehtnico prevesili dosežki njegovih tekmecev. Med kandidati so tudi svetovni prvak Lamine Yamal, Harry Kane, Lionel Messi in lanski zmagovalec Dembele.

Že odločitev, da se po dveh letih na podelitev vrnejo s tako številčno delegacijo, pa kaže, da letos v Madridu možnosti svojih nogometašev ocenjujejo precej bolj optimistično.

Podelitev bo tokrat prvič v zgodovini v Londonu. Zlata žoga praznuje 70-letnico, organizatorji pa so z izbiro angleške prestolnice počastili Stanleyja Matthewsa, ki je leta 1956 osvojil prvo nagrado. Slovesnost bo v ponedeljek ob 21. uri v gledališču London Palladium.