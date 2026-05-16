Po dvigu lovorike za Celjane še darilo z Madžarske

Četudi so na zadnji tekmi letošnje sezone prve slovenske nogometne lige klonili proti Kopru, danes v Celju vlada pozitivna energija. Na zadnji domači tekmi, prihodnji teden gostujejo v Ajdovščini, so še tretjič v klubski zgodovini dvignili lovoriko državnih prvakov.

Naslov so si takorekoč prislužili že v jesenskem delu prvenstva, ko je na klopi še sedel Albert Riera, kot po tekočem traku pa je zabijal Franko Kovačević. Ta je nato pozimi prestopil na Madžarsko v Ferencváros, kjer pa se ni najbolje znašel. Zadel je le šestkrat in morda tudi zaradi manjka pravega »golgeterja« nogometaši s Groupama štadiona v Budimpešti niso uspeli premagati Győra, ki je bil na lestvici madžarske lige boljši za pičlo točko.

To pa je pomenilo, da so se Celjani avtomatično uvrstili v drugi predkrog kvalifikacij za uvrstitev v ligo prvakov. Ferencváros, ki ga vodi nekdanji odlični irski nogometaš Robbie Keane, ima namreč na lestvici Evropske nogometne zveze (UEFA) višji koeficient od Celja in bi bil v primeru zmage v madžarskem prvenstvu uvrščen v drugi predkrog kvalifikacij za najelitnejše nogometno tekmovanje na stari celini.

Franko Kovačević je jeseni v 1. SNL prispeval enajst zadetkov, izjemen je bil tudi v Evropi. FOTO: Voranc Vogel/Delo

A prvak Győr ima nižji koeficient od našega kluba, zato bo moral igrati v prvem predkrogu, medtem ko bodo nogometaši iz knežjega mesta en predkrog izredno zahtevnih kvalifikacij tako lahko izpustili.

Ne le to, nagrado za najboljšega strelca je po vrhunskih predstavah in zadetku na zadnji prvenstveni tekmi prejel igralec Ujpesta in nekdanji celjski zvezdnik Aljoša Matko. Tako kot Daniel Lukacs je letos zbral 17 zadetkov in tri podaje, kar ga je uvrstilo povsem na vrh. Spomnimo, Matko je bil v sezoni 2023/24 najboljši strelec prve slovenske nogometne lige, ko je ob drugem naslovu Celjanov prispeval 18 golov.

Aljoša Matko je lani iz Celja prestopil na Madžarsko. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Letos je situacija na vrhu lestvice strelcev prve lige nekoliko slabša. Z enajstimi zadetki sta še vedno prva Benjamin Tetteh iz Maribora in Kovačević, ki sta zadnjič natančno merila novembra. Po odlični formi v izdihljajih sezone ju je minuli konec tedna ujel posojeni napadalec Olimpije Admir Bristrić.