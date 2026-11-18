Slovenska nogometna reprezentanca je na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife pridobila tri mesta in je 49. S tem se je po 11 letih znova prebila med prvih 50 reprezentanc na svetu. Na prvih štirih mestih so ostale Španija. Argentina, Francija in Anglija, s sedmega se je na peto povzpel Maroko ter prehitel Portugalsko in Brazilijo.

Slovenija je bila pod taktirko selektorja Matjaža Keka najvišje doslej na 15. mestu leta 2010 po svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, nazadnje pa je bila v top 50 leta 2015, ko je bila 46. V obeh obdobjih je bil član reprezentance tudi zdajšnji selektor Boštjan Cesar. Od tedaj je bila najnižje leta 2017 na 69. mestu.

V obdobju, ko je Slovenijo na svetovni zemljevid popeljal Srečko Katanec, je bila najvišje decembra leta 2001 na 25. mestu.

Tekmice Slovenije v pravkar končanem skupinskem delu lige prvakov niso napredovale. Švica, zmagovalka skupine, je ostala na 12. mestu, Škotska je z 42. mesta zdrsnila na 43., Severna Makedonija pa z 71. mesta na 73.