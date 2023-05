Po enajstmetrovki v sodnikovem dodatku pretep in sedem rdečih kartonov

Največji argentinski nogometni derbi, »superclasico«, med River Plate in Boco Juniors je imel podoben zaključek kot finale slovenskega pokala. Odločila ga je enajstmetrovka v 93. minuti. Toda s tem je bilo podobnosti konec. Nadaljevalo se je tudi argentinskih merilih preveč ognjevito. Na nabito polnem štadionu Monumental (83.000) je po golu prišlo do masovnega prerivanja, ki so ga izzvali gostujoči nogometaši z vratarjem Sergiom Romerom v glavni vlogi. Pretep naj bi sprožili gostitelji, ki so ob evforičnih navijačih z žaljivkami zasuli vratarja in se postavljali pred njim. V njegovo bran so stekli soigralci in bitka se je začela. Posredovati so morali tudi redarji in policisti.

Glavni sodnik je, potem ko so se strasti umirile, izključil kar šest igralcev, po tri v vsakem moštvu. Pred koncem je pokazal še sedmi rdeči karton, ki ga je prejel gostujoči trener Jorge Almiron. Domači trener je nekdanji zvezdnik Bayerna Martin Demichelis. Sodniški dodatek je trajal kar 19 minut, preden so se zmage veselili gostitelji, nogometaši kluba River Plate. Gol z bele točke je dosegel Miguel Borja.