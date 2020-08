FOTO:Po evropskem polomu Maribor že v izrednih razmerah

Ljubljana

Uefa predlagala Budimpešto

Evropska nogometna zveza predlaga, da se tekma 1. kola kvalifikacij za evropsko ligo med Muro in estonskim Nomme Kaljujem, ki so jo v četrtek odpovedali zaradi okužb z novim koronavirusom, odigra v Budimpešti. Uefa je za datum določila 10. september, organizator in plačnik tekme na Madžarskem pa je Nomme Kalju. Kluba imata čas do danes do 12. ure za potrditev predloga in pogojev, je na spletni strani zapisala NK Mura. Težava je, ker je madžarska vlada s 1. septembrom napovedala prepoved vstopa v državo tujim državljanom.

- Vrnitev v realni svet prvoligaških nogometnih bitk na domači fronti je po evropskih vznemirjenjih kot vrnitev ambicioznega dijaka v osnovno šolo. Ta konec tedna pa bo še posebej razburljiv: v 2. kolu bosta danes tekmi v Sp. Šiški in Kidričevem, nedeljski paket začenjajo v Murski Soboti, nadaljujejo na koprski Bonifiki z gostovanjem Olimpije, končal pa se bo v Domžalah, kjer bo gostoval zelo ranjeni Maribor.je ohranil rdečo nit moštva iz minule sezone. To je bilo po prvi tekmi in zmagi v Domžalah najočitnejše spoznanje. Počasi, a vztrajno, postaja trener za nekaj več. Za, na primer, Olimpijo, ko se bo nekoč zatekla k domači silam in za slovenski nogomet koristnejšim konceptom. Gorica ima v nasprotju s Šiškarji na klopi moža starega kova, a k sreči pravičnika in očetovskega mojstra igre. Nekoč bo potrebovala tudi mojstra za vrnitev na slovenski vrh, a do takrat naj kar Lučić vzgaja fante z domišljijo za igro in ne »tablično« vodene figure. Prav zato bodo doživeli tudi več porazov. Kdo bi si pred dvema letoma mislil, da bo Bravo strah in trepet za Gorico?Evropski polom Maribora bi lahko vsaj malo zamajal stališče in potezo Kidričanov, da so se raje izognili prvi tekmi v SP za ceno poraza za zeleno mizo in še kakšnega kazenskega minusa točk. Kar je težko verjeti, če bi bili manj trmasti, bi jo spremenili tik pred zdajci. Ampak saj stari slovenski pregovor pove vse: »Za vsako rit se najde palica«. In tudi za Aluminij se bo.Skoraj cel teden je šel v nič, kar trener Mure, sicer perfekcionist in tekmovalec, ni sprejel z navdušenjem. Dobro ve, da je Tabor atletska ekipa, ki ji znavliti še samozavest z manjšimi taktičnimi zankami. Argentinec ima eno samo težavo, Šimundža ga je že dvakrat prelisičil, drugič resda, ko ni za Tabor pomenilo nič. Virus sars-cov-2 je druga velika težava Sobočanov. V osamitev je poslal ustvarjalca in strelca. Močno ga bodo Sobočani pogrešali, saj igralcev njegovega sloga ne premorejo veliko.Olimpija gre iz ene bitke v drugo. Evropska se je izšla sanjsko: ne le z zmago proti številčno oslabljenemu tekmecu zelo vprašljive kakovosti, bila je močan trening, opogumila je igralce, moštvo in trenerja ter dvignila motivacijo. Bolje skoraj ne bi moglo biti. Skoraj. Slaba napoved je slab štart Koprčanov v sezono, zaradi katerega so na Bonifiki spustili adrenalin v »žile«. Že tako se vselej nabrusijo za Ljubljančane in, zdaj pa imajo dodaten motiv še v, še enem od Koprčanov, ki ni rado viden v domačem okolju. Nogometno sta obe moštvi še v obdobju odkrivanja, kaj in koliko zmoreta. Koprčanom manjka hitrosti, kar so sicer vedeli že prej, a niso kaj prida delali na tem, da bi jo pridobili, še bolj pa pogrešajo vidnejše domače sile, ki vlečejo naprej in priganjajo prišleke. A to je posledica preteklosti in od »poti v ligo prvakov« nekdanjega župana. V eni od najbolj množičnih valilnic nogometnih talentov v Sloveniji si preprosto ne smejo privoščiti, da bi »privlekli« preveč Dalmatincev, Istranov onkraj meje ... Mej nima Olimpija, vprašanje je le, kakšne kakovosti bodo igralci.Dan potem v Mariboru najbrž še ni povzročil kaos. Počakati bo treba na ponedeljkovo jutro ali že prej na nedeljski večer. Kakšen bo odgovor na evropski nokavt, ne ve niti trener. Ve le to, da visi in da bi ligaški poraz zanj pomenil konec pri vijoličnih. Ampak kar težko je verjeti, da bi s tako razpoložljivim zvezdniškim naborom igralcev pogrnil še v Domžalah, kjer so se hitro vrnili v spomladanski ritem nemoči.čakajo težke tekme, še posebej, če želi uresničevati lepe napovedi o vrnitvi k igralcem, vzgojenih v domžalskem klubu.