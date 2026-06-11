Znani slovenski trener v Severno Makedonijo

Oliver Bogatinov bo svojo trenersko kariero nadaljeval v Severni Makedoniji, kjer bo prevzel vodenje prvoligaškega kluba Tikveš 1930. Bogatinov je nazadnje vodil Gorico, ki je včeraj zaradi neizpolnjevanja finančnih zahtev ostala brez licence za nastopanje v drugi slovenski ligi.

Novi delodajalec slovenskega stratega bo Tikveš, ki je minulo sezono 1. makedonske lige končal na petem mestu. »Z velikim veseljem pozdravljamo Oliverja Bogatinova v klubu FC Tikveš 1930. Dogovorili smo se za dveletno sodelovanje s trenerjem, katerega izkušnje, profesionalnost in kariera, ki jo je zgradil v izredno konkurenčnih nogometnih okoljih, pomenijo pomembno okrepitev za naš klub,« so zapisali na klubskih družbenih omrežjih.

Tikveš tekme igra na mestnem štadionu v Kavadarcih, ki sprejme okoli 9000 gledalcev. Klub naslednjo sezono ne bo igral v evropskih tekmovanjih, imenovanje Bogatinova pa odraža ambicioznost kluba, so zapisali. »To ni odločitev, sprejeta z mislijo na kratkoročne rezultate, temveč korak, ki se popolnoma ujema z našo dolgoročno vizijo, razvoj mladih igralcev, igranje sodobnega nogometa in gradnja trajnostnega kluba, ki bo priznan v celotnem evropskem nogometnem prostoru. Verjamemo, da to zaznamuje začetek novega, vznemirljivega poglavja, ki ga poganjajo ambicije, razvoj in napredek,« so sporočili.

Bogatinov je v svoji trenerski karieri vodil Radomlje, Aluminij in Koper, kjer je deloval tudi kot športni direktor, položaj, ki ga je manj kot leto zasedal tudi pri Mariboru.