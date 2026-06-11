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Nogomet

Znani slovenski trener v Severno Makedonijo

Oliver Bogatinov se seli na trenersko klop makedonskega prvoligaša, s katerim je podpisal dveletno pogodbo.
Oliver Bogatinov ima bogate trenerske izkušnje. FOTO: Marko Feist
Galerija
Oliver Bogatinov ima bogate trenerske izkušnje. FOTO: Marko Feist
T. E.
11. 6. 2026 | 08:44
11. 6. 2026 | 10:04
2:04
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Oliver Bogatinov bo svojo trenersko kariero nadaljeval v Severni Makedoniji, kjer bo prevzel vodenje prvoligaškega kluba Tikveš 1930. Bogatinov je nazadnje vodil Gorico, ki je včeraj zaradi neizpolnjevanja finančnih zahtev ostala brez licence za nastopanje v drugi slovenski ligi.

Novi delodajalec slovenskega stratega bo Tikveš, ki je minulo sezono 1. makedonske lige končal na petem mestu. »Z velikim veseljem pozdravljamo Oliverja Bogatinova v klubu FC Tikveš 1930. Dogovorili smo se za dveletno sodelovanje s trenerjem, katerega izkušnje, profesionalnost in kariera, ki jo je zgradil v izredno konkurenčnih nogometnih okoljih, pomenijo pomembno okrepitev za naš klub,« so zapisali na klubskih družbenih omrežjih. 

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Oliver Bogatinov: S predsednikom poskušam ohraniti profesionalen odnos

Tikveš tekme igra na mestnem štadionu v Kavadarcih, ki sprejme okoli 9000 gledalcev. Klub naslednjo sezono ne bo igral v evropskih tekmovanjih, imenovanje Bogatinova pa odraža ambicioznost kluba, so zapisali. »To ni odločitev, sprejeta z mislijo na kratkoročne rezultate, temveč korak, ki se popolnoma ujema z našo dolgoročno vizijo, razvoj mladih igralcev, igranje sodobnega nogometa in gradnja trajnostnega kluba, ki bo priznan v celotnem evropskem nogometnem prostoru. Verjamemo, da to zaznamuje začetek novega, vznemirljivega poglavja, ki ga poganjajo ambicije, razvoj in napredek,« so sporočili. 

Bogatinov je v svoji trenerski karieri vodil Radomlje, Aluminij in Koper, kjer je deloval tudi kot športni direktor, položaj, ki ga je manj kot leto zasedal tudi pri Mariboru. 

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Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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