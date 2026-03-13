  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Ob 12.30 bodo Celjani rešitelja predstavili javnosti

Nogometaši Celja bodo po porazu z 0:4 proti AEK dobili novega trenerja, ki bo poskušal rešiti vsaj sezono na domačih tleh, evropska je splavala po vodi.
Celjanom ostane le še boj za prvenstveno krono. Foto Voranc Vogel
Celjanom ostane le še boj za prvenstveno krono. Foto Voranc Vogel
Š. R.
13. 3. 2026 | 07:22
13. 3. 2026 | 08:48
2:08
V nogometnem Celju bo prišlo do spremembe na trenerski klopi. Ivan Majevski bo po evropskem porazu proti atenskemu AEK-u zapustil mesto trenerja. Poraz z 0:4 pred domačimi gledalci je bil za vodstvo kluba preveč, da bi nadaljevali sodelovanje z Majevskim, ki je klub vodil po odhodu Alberta Riere. Majevski je po tekmi priznal, da ekipa ni bila na ustrezni ravni in da so storili preveč napak, zaradi česar so se hitro znašli v zaostanku.

Ivan Majevski ne bo več vodil Celjanov. Foto NK Celje
Ivan Majevski ne bo več vodil Celjanov. Foto NK Celje
Vodstvo kluba je hitro našlo zamenjavo v 50-letnem Portugalcu Vitorju Campelosu. Campelos, v mednarodnem merilu precejšnja neznanka, ima za seboj dolgo in pestro trenersko kariero. Svojo samostojno pot je začel leta 2013 pri drugi ekipi madžarskega Videotona, nato pa je vodil več klubov, med drugim portugalskega drugoligaša Chaves, ki ga je popeljal v prvo ligo, ter prvoligaša Gil Vicente in AVS. 

Novo službo je očitno našel v Celju, kjer si je v družbi predsednika kluba Valerija Kolotila že ogledal četrtkov visok poraz proti AEK-u.

Prihodnost bo pokazala, ali bo Campelos kos izzivu, ki ga prinaša vodenje vodilne ekipe slovenskega državnega prvenstva. Prvi test, kaj zmore in zna, bo dobil že v nedeljo, ko Celjane čaka neugodno gostovanje na koprski Bonifiki. V knežjem mestu si novega ponesrečenega trenerskega eksperimenta ne smejo privoščiti, saj bi to lahko pomenilo, da bo prvenstvena krona odplavala po Savinji, s tem pa tudi sanje o ligi prvakov. Ki se glede na trenutno stanje v Celju tako ali tako zdijo kot znanstvena fantastika.

Več iz teme

Celje1. SNLnogomettrenerkonferenčna ligaIvan Majevski

