Ob 12.30 bodo Celjani rešitelja predstavili javnosti

V nogometnem Celju bo prišlo do spremembe na trenerski klopi. Ivan Majevski bo po evropskem porazu proti atenskemu AEK-u zapustil mesto trenerja. Poraz z 0:4 pred domačimi gledalci je bil za vodstvo kluba preveč, da bi nadaljevali sodelovanje z Majevskim, ki je klub vodil po odhodu Alberta Riere. Majevski je po tekmi priznal, da ekipa ni bila na ustrezni ravni in da so storili preveč napak, zaradi česar so se hitro znašli v zaostanku.
Novo službo je očitno našel v Celju, kjer si je v družbi predsednika kluba Valerija Kolotila že ogledal četrtkov visok poraz proti AEK-u.
Prihodnost bo pokazala, ali bo Campelos kos izzivu, ki ga prinaša vodenje vodilne ekipe slovenskega državnega prvenstva. Prvi test, kaj zmore in zna, bo dobil že v nedeljo, ko Celjane čaka neugodno gostovanje na koprski Bonifiki. V knežjem mestu si novega ponesrečenega trenerskega eksperimenta ne smejo privoščiti, saj bi to lahko pomenilo, da bo prvenstvena krona odplavala po Savinji, s tem pa tudi sanje o ligi prvakov. Ki se glede na trenutno stanje v Celju tako ali tako zdijo kot znanstvena fantastika.
