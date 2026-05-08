Po hudem pretepu v slačilnici Real Madrida pol milijona kazni za zvezdnika

Potem ko je madridsko nogometno sceno v četrtek šokiral fizični obračun med nogometašema madridskega Reala Federicom Valverdejem in Auerlienom Tchouamenijem na treningu, je Real danes oba kaznoval s po pol milijona evrov kazni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obenem so iz madridskega kluba sporočili, da razen denarne kazni ne bo nobenih drugih športnih posledic ter da so s kaznijo tudi končali interni postopek proti obema. V četrtek sta si, kot so poročali številni španski mediji, še drugič v dveh dneh v lase skočila soigralca Valverde in Tchouameni.

Incident so viri znotraj slačilnice označili kot zelo hudega, posledica pretepa pa je bil krizni sestanek kluba s prisotnostjo vseh nogometašev. Nesoglasja med nogometašema so se začela že ob prihodu na trening, saj je Valverde zavrnil rokovanje s Francozom. Trening je potekal v napetem ozračju, pretep pa se je zgodil v slačilnici po treningu.

Vročekrvneža so umirili soigralci in del strokovnega štaba, Valverde pa je moral zaradi krvavitve poiskati pomoč v bolnišnici, je zapisal športni časnik Marca.

Valverde je sicer danes, kot poroča agencija dpa, še pred objavo Realovega sporočila za javnost sam zanikal fizično obračunavanje. V zapisu na družbenih omrežjih je, brez omembe imena Tchouamenija, namignil, da je šlo za »prenapihnjeno obravnavo povsem navadnega prepira v slačilnici, ki jih običajno rešimo brez vpletanja javnosti«.

Izbruh nesoglasij je za Real še posebej časovno neugoden, saj bo v nedeljo v Barceloni na sporedu clasico. Katalonci imajo štiri kroge pred koncem sezone pred Madridčani 11 točk naskoka in si lahko že z neodločenim izidom zagotovijo 29. špansko prvenstveno lovoriko v zgodovini.