  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Po hudem pretepu v slačilnici Real Madrida pol milijona kazni za zvezdnika

Po fizičnem obračunu na treningu sta zvezdnika galaktikov prejela visoko kazen, težava pa je seveda še globlja: kemije med igralci in trenerjem ni več.
Federico Valverde in Aurelien Tchouameni. Na igrišču soigralca, v garderobi tekmeca. FOTO: Matthew Childs/Reuters
Galerija
Federico Valverde in Aurelien Tchouameni. Na igrišču soigralca, v garderobi tekmeca. FOTO: Matthew Childs/Reuters
M. Ru., STA
8. 5. 2026 | 18:13
2:19
A+A-

Potem ko je madridsko nogometno sceno v četrtek šokiral fizični obračun med nogometašema madridskega Reala Federicom Valverdejem in Auerlienom Tchouamenijem na treningu, je Real danes oba kaznoval s po pol milijona evrov kazni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

image_alt
Bum, bum, bum v Realovi slačilnici: Federico Valverde končal v bolnišnici

Obenem so iz madridskega kluba sporočili, da razen denarne kazni ne bo nobenih drugih športnih posledic ter da so s kaznijo tudi končali interni postopek proti obema. V četrtek sta si, kot so poročali številni španski mediji, še drugič v dveh dneh v lase skočila soigralca Valverde in Tchouameni.

Incident so viri znotraj slačilnice označili kot zelo hudega, posledica pretepa pa je bil krizni sestanek kluba s prisotnostjo vseh nogometašev. Nesoglasja med nogometašema so se začela že ob prihodu na trening, saj je Valverde zavrnil rokovanje s Francozom. Trening je potekal v napetem ozračju, pretep pa se je zgodil v slačilnici po treningu.

Vročekrvneža so umirili soigralci in del strokovnega štaba, Valverde pa je moral zaradi krvavitve poiskati pomoč v bolnišnici, je zapisal športni časnik Marca.

Valverde je sicer danes, kot poroča agencija dpa, še pred objavo Realovega sporočila za javnost sam zanikal fizično obračunavanje. V zapisu na družbenih omrežjih je, brez omembe imena Tchouamenija, namignil, da je šlo za »prenapihnjeno obravnavo povsem navadnega prepira v slačilnici, ki jih običajno rešimo brez vpletanja javnosti«.

Izbruh nesoglasij je za Real še posebej časovno neugoden, saj bo v nedeljo v Barceloni na sporedu clasico. Katalonci imajo štiri kroge pred koncem sezone pred Madridčani 11 točk naskoka in si lahko že z neodločenim izidom zagotovijo 29. špansko prvenstveno lovoriko v zgodovini.

Sorodni članki

Novice  |  Slovenija
Pismo urednika

Džamije ni več, država sproti spreminja pravila igre

Tedensko pismo urednika portala Delo.si prinaša pregled dogajanja v tem tednu in pogled v naslednje dni.
Jernej Suhadolnik 8. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Šeškov šef si želi jasnosti glede prihodnosti

Michael Carrick, začasni trener rdečih vragov, je poudaril, da se bodo o njegovi vlogi pri klubu pogovarjali ob koncu sezone.
Tim Erman 8. 5. 2026 | 10:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Urugvajski as se je pokesal: Rekel sem nekaj, česar ne bi smel

Napadalec Luis Suarez je dve leti po reprezentančni upokojitvi dejal, da je pripravljen na morebitno vrnitev.
8. 5. 2026 | 08:26
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Resnica je stranka Janševe večine, nikakor ni opozicija

Čeprav Resnica ne bo koalicijska stranka, jo je treba šteti med vladne stranke, saj podpira in omogoča nastajajočo vlado.
Uroš Esih 8. 5. 2026 | 09:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Umetna inteligenca

Kako nas je na Brdu pretental predsedničin deepfake in zakaj šola tu odpoveduje

Na predsedničinem forumu opozorili na pomanjkljivosti pri sistemskem vključevanju v naše izobraževanje in gospodarstvo.
Tomica Šuljić 7. 5. 2026 | 20:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Prometna nesreča

Po 11-urni zapori avtoceste Bratuškova zahteva pojasnila

Na Upravi za varno hrano pojasnjujejo, da postojnske enote med 8. in 11. uro ni nihče poklical niti jih o prometni nesreči obvestil po elektronski pošti.
Anja Intihar 8. 5. 2026 | 07:53
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o trumpizmu v Sloveniji.
6. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Umetna inteligenca

Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sedenje je novo kajenje

Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
Preberite več

Več iz teme

Real MadridkazenBarcelonaliga prvakovFederico Valverde

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Madrid

Po hudem pretepu v slačilnici Real Madrida pol milijona kazni za zvezdnika

Po fizičnem obračunu na treningu sta zvezdnika galaktikov prejela visoko kazen, težava pa je seveda še globlja: kemije med igralci in trenerjem ni več.
8. 5. 2026 | 18:13
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Požar v naravi

Pri Dravogradu zagorel gozd, angažirali so letalo za gašenje iz zraka

Zagorelo je okoli 2,5 hektarja gozda, navaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
8. 5. 2026 | 18:05
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Nezemljani

Pentagon objavil 160 tajnih dokumentov o NLP

Neznani leteči predmeti burijo fantazijo Američanov.
8. 5. 2026 | 18:05
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Demokracija

Zavihajmo rokave, pljunimo v dlani

Samovolja je enostavna in učinkovita. Demokracija je neznosno zapletena in počasna.
Ali Žerdin 8. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Pismo urednika

Džamije ni več, država sproti spreminja pravila igre

Tedensko pismo urednika portala Delo.si prinaša pregled dogajanja v tem tednu in pogled v naslednje dni.
Jernej Suhadolnik 8. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Nezemljani

Pentagon objavil 160 tajnih dokumentov o NLP

Neznani leteči predmeti burijo fantazijo Američanov.
8. 5. 2026 | 18:05
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Demokracija

Zavihajmo rokave, pljunimo v dlani

Samovolja je enostavna in učinkovita. Demokracija je neznosno zapletena in počasna.
Ali Žerdin 8. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Pismo urednika

Džamije ni več, država sproti spreminja pravila igre

Tedensko pismo urednika portala Delo.si prinaša pregled dogajanja v tem tednu in pogled v naslednje dni.
Jernej Suhadolnik 8. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
15. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Česa se boji Evropa?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
11. 4. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Motorist naj bo

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo