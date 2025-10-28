Po izpustitvi iz zapora je postal pridigar in sklenil pakt z Bogom

Brazilcu Daniju Alvesu, nekoč velikemu nogometnemu zvezdniku, je noč v enemu od barcelonskih nočnih klubov leta 2022 povsem obrnila življenje. Bil je slaven, osvajal lovorike, potem je bil zaradi spolnega napada na mlado žensko obsojen na štiri leta in pol zaporne kazni. Po 14 mesecih in pritožbi je bil oproščen obtožb, ker »ni dovolj dokazov« za zavrnitev nogometaševe domneve nedolžnosti. Ob plačilu varščine v višini milijona evrov je odšel na prostost.

Brazilec je zdaj zatočišče za vrnitev v normalno življenje našel v svoji evangeličanski veri. Španski časopis El Confidencial je razkril, da v vlogi pridigarja nagovarja vernike v cerkvi Iglesia Elim v Gironi.

»Moraš imeti vero in jaz sem dokaz za to. Ker kar Bog obljubi, Bog drži. Sklenil sem pakt z Bogom: v najhujšem obdobju svojega življenja me je izbral, me peljal v cerkev na pot in danes sem po njegovi zaslugi na tej poti,« je Alves povedal prisotnim. V njegovi biografiji na Instagramu piše »Učenec Jezusa Kristusa«, na svojem profilu pa pogosto deli biblijske verze in sporočila vere.