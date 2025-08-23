  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Po katastrofalnem začetku sezone so jih zapustili še domnevni investitorji

    Potem ko so sezono začeli s šestimi zaporednimi porazi, je domžalski prvoligaš doživel nov udarec. Nenaden umik vlagateljev je klub pahnil v negotovost.
    V Nogometnem klubu Domžale se po odhodu vlagateljev poglablja kriza. FOTO: Leon Vidic/Delo
    V Nogometnem klubu Domžale se po odhodu vlagateljev poglablja kriza. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Ž. U., STA
    23. 8. 2025 | 16:24
    23. 8. 2025 | 16:25
    2:43
    V Nogometnem klubu Domžale se kriza poglablja. Po katastrofalnem začetku sezone, v kateri so na šestih tekmah ostali brez točke, je klub pretresla še novica o odhodu skupine vlagateljev, ki je obetala dolgoročno stabilnost.

    Iz kluba so sporočili, da so nad razpletom presenečeni in razočarani, saj so ostali brez pojasnil, prihodnost delovanja pa je zavita v meglo.

    »Nogometni klub Domžale obvešča, da je po zadnjih dogodkih, povezanih z odhodom domnevnih investitorjev, klub ostal brez pravih odgovorov in pojasnil,« so zapisali v sporočilu za javnost.

    Poudarili so, da so po vseh opravljenih pogovorih pričakovali resen pristop in dolgoletno sodelovanje, a so se vlagatelji po vsega dveh mesecih nenadoma odločili za umik.

    Iz kluba so sporočili, da so nad razpletom presenečeni in razočarani. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Iz kluba so sporočili, da so nad razpletom presenečeni in razočarani. FOTO: Leon Vidic/Delo

    V klubu zdaj ocenjujejo nastalo situacijo in njene posledice. »Naša dolžnost je, da zaščitimo igralce, zaposlene in navijače ter zagotovimo stabilnost kluba. V naslednjem tednu bo več znanega o nadaljnjih korakih kluba,« so še dodali.

    O umiku vlagateljev je prvi poročal portal Planet nogomet, ki je pridobil tudi pojasnilo odvetniške pisarne Stamenković in Strmičnik, ki zastopa skupino vlagateljev pod vodstvom Toma Zelenovića.

    Prvoligaška brezdomca mečeta senco na uvod v nogometno prvenstvo

    V izjavi so pojasnili, da so v klub vstopili konec junija z namenom, da v tranzicijskem obdobju izvedejo analizo in prevzem društva. »V tranzicijskem obdobju so se investitorji soočili z dejstvi, ki žal narekujejo umik iz delovanja društva NK Domžale,« so zapisali v odvetniški pisarni.

    Ob tem so poudarili, da slabi rezultati prve ekipe niso vplivali na njihovo odločitev. Kot so navedli, so se zavedali stanja v ekipi in k temu pristopili odgovorno, z osredotočenostjo na dolgoročno perspektivo.

    »Skupina investitorjev se zahvaljuje vsem, ki so v preteklem obdobju sodelovali s klubom,« so še sporočili in klubu zaželeli uspešno prihodnost.

    Domžale tako ostajajo na dnu prvenstvene lestvice, po poročanju portala Planet nogomet pa se klub sooča tudi z velikimi finančnimi težavami, kar negotovo prihodnost dela še bolj skrb zbujajočo.

