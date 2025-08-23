Po katastrofalnem začetku sezone so jih zapustili še domnevni investitorji

V Nogometnem klubu Domžale se kriza poglablja. Po katastrofalnem začetku sezone, v kateri so na šestih tekmah ostali brez točke, je klub pretresla še novica o odhodu skupine vlagateljev, ki je obetala dolgoročno stabilnost.

Iz kluba so sporočili, da so nad razpletom presenečeni in razočarani, saj so ostali brez pojasnil, prihodnost delovanja pa je zavita v meglo.

»Nogometni klub Domžale obvešča, da je po zadnjih dogodkih, povezanih z odhodom domnevnih investitorjev, klub ostal brez pravih odgovorov in pojasnil,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Poudarili so, da so po vseh opravljenih pogovorih pričakovali resen pristop in dolgoletno sodelovanje, a so se vlagatelji po vsega dveh mesecih nenadoma odločili za umik.

Iz kluba so sporočili, da so nad razpletom presenečeni in razočarani. FOTO: Leon Vidic/Delo

V klubu zdaj ocenjujejo nastalo situacijo in njene posledice. »Naša dolžnost je, da zaščitimo igralce, zaposlene in navijače ter zagotovimo stabilnost kluba. V naslednjem tednu bo več znanega o nadaljnjih korakih kluba,« so še dodali.

O umiku vlagateljev je prvi poročal portal Planet nogomet, ki je pridobil tudi pojasnilo odvetniške pisarne Stamenković in Strmičnik, ki zastopa skupino vlagateljev pod vodstvom Toma Zelenovića.

V izjavi so pojasnili, da so v klub vstopili konec junija z namenom, da v tranzicijskem obdobju izvedejo analizo in prevzem društva. »V tranzicijskem obdobju so se investitorji soočili z dejstvi, ki žal narekujejo umik iz delovanja društva NK Domžale,« so zapisali v odvetniški pisarni.

Ob tem so poudarili, da slabi rezultati prve ekipe niso vplivali na njihovo odločitev. Kot so navedli, so se zavedali stanja v ekipi in k temu pristopili odgovorno, z osredotočenostjo na dolgoročno perspektivo.

Domžale so sezono začele s šestimi zaporednimi porazi in so brez točke. FOTO: Nk Bravo/Sportida.com

»Skupina investitorjev se zahvaljuje vsem, ki so v preteklem obdobju sodelovali s klubom,« so še sporočili in klubu zaželeli uspešno prihodnost.

Domžale tako ostajajo na dnu prvenstvene lestvice, po poročanju portala Planet nogomet pa se klub sooča tudi z velikimi finančnimi težavami, kar negotovo prihodnost dela še bolj skrb zbujajočo.