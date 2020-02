Po klavrni jeseni lepša pomlad

Ljubljana



Predsednik NK Rudar Peter Dermol je pred prvoligaškim nadaljevanjem sezone kljub slabemu izhodišču izpostavil odlično vzdušje v moštvu. FOTO: Jure Eržen/delo

- Ko zaškriplje v nogometnem okolju, kot je velenjsko, marsikoga zaboli srce. Rudarjeva športna podoba je boleča, v drugi del sezone bo štartal kot zadnji na prvoligaški lestvici in z zaostankom devetih točk (8:17) za prvim tekmecem Bravom. Predsednik klubaje tri tedne pred prvo tekmo razblinil vse neznanke. »Rudarjeva prihodnost je 1. SNL,« je zagotovil tudi podžupan Mestne občine Velenje.Jesenska ligaška kalvarija »rudarjev« je imela poletno srhljivko, po kateri je razpadel strokovni štab. Sprta kot dva največja sovražnika sta šla vsak po svoji poti trenerter njegov predhodnik in neuradni športni direktor. Posledica razprtij je bila vidna na igrišču, prepričljivo zadnje mesto po prvem delu sezone, ki jo je pokot četrti trener v sezoni končal. Toda kljub slabemu izhodišču vdaje še ni.»Stvari smo umirili oziroma so se umirile. Tako odličnega vzdušja v moštvu že lep čas nismo imeli, vse je tako, kot mora biti. Prvi smo začeli priprave za drugi del prvenstva in prepričan sem, da bo Rudar spomladi na igrišču povsem drugačen, kot je bil jeseni,« predsednikova ocena stanja v športni zasedbi kluba ne odstopa od siceršnje, ki jo ustvarjata trener Panadić in tehnični vodja»Zaupamo jima, imata široka pooblastila pri izbiri igralcev in narekovanju športne politike. Upravni odbor jima glede na finančne zmožnosti prižge zeleno ali rdečo luč. V naši organizacijski shemi športnega direktorja ne potrebujemo, morda ga bomo nekoč, ko bomo imeli na voljo več denarja,« je o razmerju stroke in vodstva kluba povedal Dermol.Rudar kljub vlogi prvega favorita za izpad še ne čuti posledic športnih neuspehov v klubskem proračunu. V preteklosti je ustvaril nekaj zaloge s prodajo igralcev, kot stain, pri čemer se ni obnašal razsipniško.»Recimo, da nas bo ta sezona stala približno milijon evrov, ampak čez čas bi lahko čutili nekaj posledic obdobja, ko v klubu nismo ustvarjali dovolj domačih igralcev. Krize še ni, upamo, da je ne bo, a hkrati iščemo načine, ki bi klubu zagotavljali več stabilnosti. Zavedam se, da je preveč odvisnosti od mestne občine, po drugi strani se lahko pohvalimo, da smo ena od redkih občin, ki svojih simbolov ni pustilo na cedilu,« je iz dvojne vloge, prvega moža kluba in drugega MO, povedal Dermol, ki je poudaril odprtost kluba za morebitne vlagatelje.»Potrebujemo jih, ampak hkrati vemo, kako pri nas deluje gospodarstvo. V lokalni skupnosti je vse manj podpore pri velikih podjetjih, kakršen je bil v preteklosti Premogovniki Velenje, zato je zelo pomembno, da poskušamo čim več ustvariti v lastnem domu. Vzgoja igralcev in prodaja je ena od ključnih za preživetje, zato smo dvignili organizacijsko raven v mlajših kategorijah. Imamo rekordno število otrok, ki so naš največji potencial. Prav tako še nikoli doslej nismo imeli toliko trenerjev,« predsednik optimistično pogleduje proti lepši prihodnosti, ki pa ima v sedanjosti vendarle manjšo, a vidno anomalijo. Na seznamu je veliko tujih igralcev in starejših.»To je bila načrtna odločitev. Jeseni smo poskušali z mlajšimi igralci, spomladi stavimo na izkušenejše, še posebej smo okrepili obrambno vrsto. Zato o načrtu B, ki bo prišel v poštev takrat, ko bomo brez možnosti za obstanek, nismo veliko razmišljali,« je dal Dermol jasno vedeti tekmecem, da rudarjev še zlepa ne kaže odpisati.