Po kozarcu šampanjca je takoj zahteval poseben trening

Izjemni športni dosežki, lovorike in posamična priznanja so pogosto rezultat dejavnikov, ki ostajajo skriti očem javnosti. Davide Ancelotti, sin bivšega trenerja Real Madrida Carla Ancelottija, je še eden v nizu častilcev delovne etike in visokih osebnih standardih, ki odlikujejo enega najboljših športnikov vseh časov Cristiana Ronalda.

Leta 2014 je takrat 29-letni Portugalec prejel prestižno zlato žogo (Ballon d'Or ). Po uradni podelitvi si je privoščil praznovanje zgolj z enim kozarcem šampanjca. Kar je sledilo naslednji dan, je osupnilo.

»Nedvomno ima izjemno delovno etiko. Po osvojitvi zlate žoge si je Cristiano privoščil kozarec šampanjca. No, na prvem razpoložljivem treningu je prosil za dodaten trening, da bi pokuril kalorije in vrnil telo v optimalno stanje,« je razkril Ancelotti ml.

V tej sezoni je CR7 dosegel 61 golov, vključno za Portugalsko. Zlato žogo je osvojil v letih 2008, 2013, 2014, 2016 in 2017.