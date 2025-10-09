  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Po kratkotrajni bolezni se je poslovil znani nogometni trener

    Po kratkotrajni bolezni je umrl trener legendarnega argentinskega kluba Boca Juniors. Velik pečat je pustil tako med igralci kot med trenerji.
    Miguel Angel Russo je postal legenda Boce. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
    Miguel Angel Russo je postal legenda Boce. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
    M. R., STA
    9. 10. 2025 | 08:06
    9. 10. 2025 | 08:06
    1:54
    Argentinska nogometna zveza je v sredo sporočila, da je v 69. letu starosti umrl trener argentinskega nogometnega kluba Boca Juniors, Miguel Angel Russo.

    Vilčnikova in Dolinarjeva zadeli za lepo popotnico Mure

    Trenerjevo zdravje se je v zadnjih tednih izrazito poslabšalo. Nazadnje je tekmo Boce Juniors spremljal 21. septembra, ko je njegova ekipa na ligaški tekmi na domačem stadionu remizirala z 2:2 proti Central Cordobi.

    Boca Juniors ni nikoli razkrila podrobnosti o trenerjevem zdravju, argentinski mediji pa so poročali, da je trener, ki so mu leta 2017 diagnosticirali raka prostate, zbolel za okužbo sečil.

    Deloval je predvsem v Argentini. FOTO: Alejandro Pagni/AFP
    Deloval je predvsem v Argentini. FOTO: Alejandro Pagni/AFP

    Boca Juniors je v izjavi ob Russovi smrti izrazila globoko žalost. »Miguel je v našem klubu pustil neizbrisen pečat in bo vedno zgled veselja, topline in predanosti,« so zapisali. Med njegovo odsotnostjo je klub vodil njegov pomočnik Claudio Ubeda.

    Russo je bil več kot pol življenja trener. Vodil je Boca Juniors, Rosario Central in Estudiantes de la Plata. Nogometno kariero je preživel pri Estudiantesu. Med leti 1975 do 1988 je bil del ene najbolj nepozabnih veznih vrst v argentinskem nogometu, skupaj z Alejandrom Sabello, Marcelom Trobbianijem in Josejem Danielom »Bocho« Poncejem.

    Boca Juniorsnogometsmrtšport zasebnoRiver PlateArgentinaBuenos Aires

