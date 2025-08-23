  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Po krvavem derbiju: »Med gledalce metali kamenje, sedeže, urin in iztrebke«

    Po nasilju na tekmi v Buenos Airesu se vrstijo obtožbe in pozivi k sankcijam. Bilanca spopada je 19 poškodovanih in več kot 100 aretiranih.
    Obe strani sta bili kritični do počasnega odziva in posredovanja argentinske policije. FOTO: Luis Robayo/AFP
    Galerija
    Obe strani sta bili kritični do počasnega odziva in posredovanja argentinske policije. FOTO: Luis Robayo/AFP
    Ž. U.
    23. 8. 2025 | 15:57
    23. 8. 2025 | 15:57
    0:29
    A+A-

    Nasilni izgredi, ki so v sredo prekinili povratno tekmo osmine finala pokala Copa Sudamericana med argentinskim Independientejem in čilskim Universidad de Chile, so dogajanje s tribun preselili na politični in medijski parket.

    image_alt
    V navijaških spopadih v Argentini poškodovanih deset ljudi

    Medtem ko so v bolnišnicah oskrbovali 19 poškodovanih navijačev, od katerih so bili trije v resnem stanju, so se zvrstili ostri odzivi z vseh strani.

    Predsednik Mednarodne nogometne zveze (FIFA), Gianni Infantino, je nasilje označil za »barbarsko« in pozval k »zglednim sankcijam«, poroča tiskovna agencija AFP. Podobno odločnost je napovedala tudi Južnoameriška nogometna konfederacija (CONMEBOL), ki je obljubila, da bo proti odgovornim ukrepala z »največjo odločnostjo«.

    V bolnišnicah so po spopadih oskrbeli 19 poškodovanih navijačev. FOTO: Alejandro Pagni/AFP
    V bolnišnicah so po spopadih oskrbeli 19 poškodovanih navijačev. FOTO: Alejandro Pagni/AFP

    Kluboma tako grozijo visoke denarne kazni, v najslabšem primeru pa tudi izključitev iz tekmovanja.

    Medtem ko preiskava poteka, si kluba medsebojno pripisujeta krivdo za izbruh nasilja. Predsednik Independienteja, Nestor Grindetti, je po poročanju medija Al Džazira obtožil čilske navijače, da so uničevali inventar stadiona, ruvali straniščne školjke in jih metali med domače gledalce. Navijač Independienteja, Facundo Manent, je za AFP povedal, da so gostujoči navijači »metali vse, kar si lahko zamislite: kamenje, sedeže, urin, iztrebke«.

    Na drugi strani pa so Čilenci opozorili na slabo organizacijo in neustrezno varnost. Victor Cepeda, navijač, ki je na tekmo pripotoval iz Čila, je za AFP dejal: »Ne znajo organizirati tekme takšne velikosti. Vsi vedo, da se na takšnih tekmah mečejo predmeti«.

    Nasilni izgredi so prekinili povratno tekmo osmine finala pokala Copa Sudamericana. FOTO: Alejandro Pagni/AFP
    Nasilni izgredi so prekinili povratno tekmo osmine finala pokala Copa Sudamericana. FOTO: Alejandro Pagni/AFP

    Obe strani sta bili kritični tudi do počasnega odziva argentinske policije.

    Dogodek je sprožil tudi diplomatski odziv. Čilski predsednik Gabriel Boric je dejanja opisal kot »nesprejemljiv linč« in v Buenos Aires napotil notranjega ministra Álvara Elizaldeja, da bi osebno spremljal stanje poškodovanih in potek preiskave.

    image_alt
    Navijači rdečih vragov bodo lastnikom dali še nekaj miru

    »Nič ne upraviči barbarstva ali linča, ki se je zgodil,« je po poročanju Buenos Aires Timesa dejal minister Elizalde pred bolnišnico, kjer sta dva čilska državljana prestala operacijo, eden zaradi poškodbe glave, drugi zaradi zloma vratnega vretenca.

    Vpletenima kluboma grozijo visoke denarne kazni, morda celo izključitev iz tekmovanja. FOTO: Luis Robayo/AFP
    Vpletenima kluboma grozijo visoke denarne kazni, morda celo izključitev iz tekmovanja. FOTO: Luis Robayo/AFP

    Argentinske oblasti so v petek izpustile 104 pridržane čilske državljane. Ti so po vrnitvi domov ostro kritizirali ravnanje argentinske policije. »Šlo je za represijo. Majhni otroci so se s starši skrivali v kotu. Bil je zelo težek trenutek,« je za AFP povedal 74-letni Jaime Castillo.

    Prizorišče spopada, stadion Libertadores de América, je sodišče medtem zaprlo za čas preiskave. Tiskovni agenciji Reuters in AFP poročata, da so preiskovalci na tribunah našli tulce nabojev, kamenje, izruvana sedišča, kose železa in uničene stene, kar priča o silovitosti spopadov.

    Minister za varnost province Buenos Aires, Javier Alonso, je za lokalni radio povedal, da bo incident verjetno vodil v »približno 20 sodnih postopkov« in dodal, da bodo morali odgovarjati tudi tisti, ki so bili zadolženi za varnost.

    Južnoameriška nogometna konfederacija (CONMEBOL) je obljubila, da bo proti odgovornim odločno ukrepala. FOTO: Alejandro Pagni/AFP
    Južnoameriška nogometna konfederacija (CONMEBOL) je obljubila, da bo proti odgovornim odločno ukrepala. FOTO: Alejandro Pagni/AFP

    Predsednik kluba Universidad de Chile, Michael Clark, je po tekmi dejal, da je »čudež, da ni nihče umrl«. Incident je znova osvetlil temno plat južnoameriškega nogometa, kjer je navijaško nasilje po poročanju časnika Buenos Aires Times v zadnjih dveh desetletjih terjalo na stotine življenj.

    Argentina Čile nogomet nasilje navijači preiskava izgredi pokal libertadores

