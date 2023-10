Po letu dni lova je najboljši slovenski trener le v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Reprezentančnega premora v Ljubljani niso izkoristili za dvig rezultatske krivulje ali uigravanje ekipe z novim trenerjem. Tega so namreč pripeljali šele po povratku kapetana Timija Maxa Elšnika z reprezentančnih dolžnosti, a bolje pozno kot nikoli – v zmajevo gnezdo je iz Kopra prišel zelo cenjeni strateg Zoran Zeljković. »Olimpija te ne pokliče vsak dan, prepričalo me je že ime,« je bil 43-letni Jaršan vesel ob povratku domov.

Pred reprezentančnim oknom je bila Olimpija v rezultatskem prostem padu, portugalski strateg Joao Henriques se je zapletal v mrežo enih in istih izgovorov in vodstvu kluba je naposled prekipelo. Namesto Henriquesa v Ljubljano ni prišel Felix Magath, niti Miroslav Klose, kot pravi direktor zeleno-belih Igor Barišić, je v Ljubljano prišla njihova prva trenerska izbira.

»Vsi smo zelo veseli in zadovoljni, da je Zoran Zeljković z nami. Zoran je bil naša prva želja že pred letom dni, že takrat smo kontaktirali Koper, a so bile njihove zahteve glede odškodnine za naše finančne okvire, pa tudi za okvire slovenske lige previsoke. Zdaj so se okoliščine spremenile, želel bi se zahvaliti Ivici in Anteju Gubercu za zgledno sodelovanje in dogovarjanje, Zoranu pa želim dobrodošlico v naš klub,« je na novinarski konferenci ozadje pogajanj za prestop stratega Kopra v Ljubljano pojasnil Barišić.

